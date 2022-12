Kunden werden aufgeteilt: Nienburger Tafel-Chef über die aktuelle Lage

Von: Katrin Köster

Teilen

Es ist angerichtet: So bereiten die Ehrenamtlichen die Ausgabestelle für die Tafel-Kunden vor. © Tafel

Die Zeiten sind hart, das Geld bei vielen Menschen knapp – und das führt offenbar dazu, dass bei einigen der Umgangston rauer wird. Auch die Ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafeln in Nienburg, Hoya und Stolzenau haben das in den vergangenen Wochen offenbar zu spüren bekommen. Aus diesem Grund liegt es Geschäftsführer Andreas Schmied besonders am Herzen, einen Einblick in die Arbeit der Organisation zu geben.

Nienburg – Wer nach der Registrierung zur Ausgabestelle an der „Neuen Wallstraße“ kommt, kann sie nicht übersehen: Die lange Schlange besteht überwiegend aus Frauen und Kindern, die dort an den Ausgabetagen anstehen. Auch viele Geflüchtete sind darunter – aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern. „Es werden immer mehr Kunden. Und es ist kein Ende abzusehen“, sagt Andreas Schmied. Eine konkrete Kundenzahl sei aber schwierig zu nennen. Die ersten Kunden stünden seiner Beobachtung nach an den Ausgabetagen in Nienburg bereits um 11 Uhr vor der Tür zur Registrierung, wenn es um 14 Uhr mit der Verteilung losgehe.

Gleichzeitig sind die gespendeten Lebensmittel weniger geworden, bedauert Schmied. „Sagen wir es so: Es könnte mehr sein“, meint er diplomatisch. Die Lebensmittel kommen aus den Supermärkten in der Region. Aber auch engagierte Privatpersonen unterstützen die Organisation: Schmied berichtet von einer Frau, die kürzlich ihre 300 Euro Energiepauschale in Lebensmittel investiert und diese der Tafel gespendet habe. Die Freude über diese selbstlose Aktion ist ihm anzuhören.

Die Ausgabestellen der Nienburger Tafel versorgen immer mehr Kunden. Zugleich geht die Menge der gespendeten Lebensmittel zurück. © Symbolbild: dpa

Jetzt zur Weihnachtszeit seien die Tüten für die Kunden etwas üppiger gefüllt als sonst, erzählt er. „Wir haben Weihnachtsspenden bekommen, da ist auch Süßes dabei“, sagt er. Diese Dinge gebe es zusätzlich zum üblichen Angebot aus Backwaren, Obst, Gemüse, Konserven, Milchprodukten und Fleischwaren.

Damit das Tafel-Team die Lebensmittel zügiger verteilen kann, wurden die Menschen in Gruppen aufgeteilt. Tafelkunden aus der Ukraine sind beispielsweise dienstags zwischen 14 und 17 Uhr an der Reihe, zusätzlich gilt eine Farbaufteilung, erläutert Schmied. Kunden, die schon länger einen Tafelausweis haben, kommen freitags zwischen 14 und 17 Uhr in der entsprechenden Farbeinteilung zum Zuge. Andreas Schmied appelliert an die Kunden, nur mit einer FFP2-Maske zur Ausgabe zu kommen und genügend Abstand zu anderen zu halten, um sich und die ehrenamtlichen Helfer nicht zu gefährden.

Strenge Kälte hat an den Nerven der Wartenden gezehrt

Gerade die strenge Kälte vor einigen Wochen hat in den Augen Schmieds an den Nerven der Wartenden gezehrt. „Wenn ich bei minus 9 Grad stundenlang draußen anstehen muss, habe ich auch keine gute Laune“, so Schmied und zeigt durchaus Verständnis für so manchen Unmut unter den Kunden.

Aber ein Internet-Post auf der Webseite der Tafel deutet an, dass es offenbar bereits so manches rüde Wort an den Ausgabestellen gegeben haben muss: „Sehr geehrte Kundinnen und Kunden, die Tafel ist keine staatliche Einrichtung – alle Waren, die angeboten werden, sind Spenden. Die Menschen, die hier arbeiten, tun dies ehrenamtlich. Die Tafel ist nicht verpflichtet, Sie zu versorgen, und es gibt kein Recht darauf, von der Tafel Lebensmittel zu erhalten. Die vorhandenen gespendeten Lebensmittel werden gerecht unter allen Tafelkunden verteilt“, ist dort zu lesen. Und weiter: „Die Tafel ist ein freiwilliges Angebot aus Nächstenliebe und Fürsorge. Wir erwarten auch von Ihnen Höflichkeit, Respekt und Geduld.“

Andreas Schmied will allerdings nicht den Eindruck erwecken als seien die meisten Kunden unfreundlich. „Viele sind sehr dankbar für die Sachen, die sie bekommen und bedanken sich sehr. Ich kann ihnen ansehen, dass sie sich freuen“, beschreibt Schmied eine andere, schöne Facette der Tafel-Arbeit.

Weitere Infos

Die Ausgabestellen in Nienburg, Hoya, Stolzenau sowie in Neustadt am Rübenberge sind vom 26. Dezember bis einschließlich 1. Januar geschlossen.

Alle Details unter www.nienburger-tafel.de.