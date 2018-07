Kreisfeuerwehr Nienburg auf schwedischen Titelseiten

Särna - Mit ihrem Hilfseinsatz bei den Waldbränden in Schweden hat es die Feuerwehr aus Niedersachsen auf die Titelseiten von großen schwedischen Zeitungen geschafft.

Auf den ersten Seiten von „Dagens Nyheter“ und dem „Svenska Dagblad“ waren Dienstag Einsatzwagen aus dem Kreis Nienburg abgebildet. Zusehen sind ein Konvoi der Feuerwehr Stolzenau und zwei Wagen aus der Grafschaft Hoya.

Wie wertvoll ihr Tanklöschfahrzeug (TLF) ist, haben die in Stolzenau gebliebenen Feuerwehrleute in der Nacht zu Mittwoch gemerkt. Ein Baum brannte an der Stettiner Straße. Um das in Schweden dringend benötigte Löschfahrzeug zu ersetzten wurden kurzerhand mehrere TLF auf den umliegenden wehren gerufen. Damit konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Nienburger helfen in Schweden

Die Truppe aus Niedersachsen ist seit Montag in der am stärksten betroffenen schwedischen Region Dalarna und soll dort gegen die Brände kämpfen. Schweden hatte die Bundesrepublik um Hilfe gebeten, um die verheerenden Feuer in den Griff zu bekommen.

+ Die Zeitung „Dagens Nyheter" hat die Ankunft der Kreis-Nienburger am Dienstag auf ihrem Titel veröffentlicht. © Screenshot/http://dagens.dn.se



Die 52 Helfer aus Niedersachsen sind zunächst für eine Woche für den Einsatz eingeplant. Mit kontrolliertem Gegenfeuer tragen sie seit Dienstagmorgen ihren Teil dazu bei, die dort wütenden Waldbrände einzudämmen. Direkt an der Brandfront sind die Niedersachsen eingesetzt und kämpfen gemeinsam mit ihren schwedischen Kameraden gegen die Waldbrände, die schon jetzt als die Schlimmsten seit Jahrzehnten gelten.



Dass nun Feuer mit Feuer bekämpft werde, sei für Laien wohl nur schwierig zu verstehen, weiß auch eine Sprecherin des Innenministeriums, die Kontakt nach Schweden hält. In Deutschland werde diese Methode auch eher selten eingesetzt. „In Schweden herrschen aber ganz andere Gegebenheiten, daher wird dort zu anderen Maßnahmen gegriffen“, erklärt sie. Ob die Kreis-Nienburger auch in den kommenden Tagen mit dieser Arbeit betraut werden, hänge vom Wetter und vor allem von den Windverhältnissen ab. Jede Minute könne sich die Situation ändern. Eventuell wird dann die Hilfe der Feuerwehrleute an einer anderen Stelle benötig.



Kreis-Nienburger kämpfen gegen Waldbrände in Schweden Antreten der Kreis-Nienburger Einsatzkräfte zur Begrüßung durch den Rettungsleiter Feuerwehr Schweden. © Innenministerium Niedersachsen Bernd Fischer, Taktischer Einsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen, Johan Szymaniski, Rettungsleiter Feuerwehr Schweden, Martin Voss, Gesamteinsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen beim Blick in ein nds. Tanklöschfahrzeug. © Innenministerium Niedersachsen Kämpfen gemeinsam gegen die Waldbrände (von links): Peter Bäcke, stellvertretender Rettungsleiter Feuerwehr Schweden, Martin Voss, Gesamteinsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen. © Innenministerium Niedersachsen Kämpfen gemeinsam gegen die Waldbrände (von links): Bernd Fischer, Taktischer Einsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen, Johan Szymaniski, Rettungsleiter Feuerwehr Schweden, Martin Voss, Gesamteinsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen, Peter Bäcke, stellvertretender Rettungsleiter Feuerwehr Schweden. © Innenministerium Niedersachsen Blick in die Einsatzküche der Niedersachsen. © Innenministerium Niedersachsen Brände in Schweden Der Einsatzleiter für die Kreis-Nienburger, Brandrat Martin Voß, verschafft sich im Hubschrauber einen Überblick. © Innenministerium Niedersachsen Martin Voss, Einsatzleiter der Niedersächsischen Einheit, erläutert den freiwilligen Einsatzkräften vor Abfahrt an der Feuerwehrtechnischen Zentrale die aktuelle Lage. © Feuerwehr / Marc H enkel Die Nienburger Einsatzkräfte auf ihrem Weg durch Schweden. © Innenministerium Niedersachsen

