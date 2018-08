Schönstes Geschenk: Am Geburtstag aus Schweden-Einsatz zurückgekehrt

Nienburg - Von Johanna Müller. Sehr herzlich wurden die Kreis-Nienburger am Dienstagabend nach ihrem Einsatz in Schweden zurück in ihrer Heimat begrüßt. Für einen Kameraden gab es besonders viele nette Worte: Er hatte Geburtstag

Gerhard Kleinschmidt von der Freiwilligen Feuerwehr Steyerberg hat am Dienstag seinen 63. Geburtstag gefeiert – erst in Schweden, dann in Deutschland. „Das ist schon eine einmalige Sache“, sagte der Steyerberger, dem das erst nach der Rückkehr so richtig bewusst wurde.

Kleinschmidt habe nicht lange überlegt, als vor über eine Woche die Anfrage kam, ob er beim Einsatz dabei sein möchte. Seit 1972 ist er aktiver Feuerwehrmann und war schon oft mit der Kreisbereitsschaft unterwegs. Dass sein erster Auslandseinsatz bis zu seinem Geburtstag gehen könnte, darüber hatte er gar nicht nachgedacht. Abgehalten hätte ihn dieses Ereignis so oder so nicht.

Kleinschmidt kam in den Genuss, in Schweden auf seinen Ehrentag anzustoßen – wenn auch mit Wasser. Sogar Geschenke hatten ihm die Kameraden besorgt. Ein Elch-Becher sowie ein Wimpel aus der Region Darlana werden ihn immer an diese besondere Reise erinnern.

Viel Lob und Dank

„Ihr seid eine tolle Truppe“, sagte Kreisbrandmeister Bernd Fischer bei dem Empfang in Nienburg. Er selbst hat sich mit 51 Kameraden am 21. Juli auf den Weg nach Schweden gemacht, um die schwedischen Einsatzkräfte beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände zu unterstützen. Damit schrieben sie deutsche Feuerwehrgeschichte. Noch nie zuvor hatten deutsche Brandbekämpfer im Ausland geholfen.

Gedankt wurde den Kameraden für ihr Engagement auch von ihrem Einsatzleiter Martin Voß und Niedersachsens Landesbranddirektor Jörg Schallhorn. Landrat Detlev Kohlmeier sprach zudem den Familien der freiwilligen Helfer seinen Dank aus, die ihre Männer und Väter bei dem Einsatz stark unterstützten. Einige hätten für den Hilfseinsatz sogar ihren Urlaub geopfert.

Nicht vergessen wollte der Landrat außerdem die Arbeitgeber, die flexibel auf den spontanen Einsatz regiert hätten. Lob gab es vom Verwaltungschef auch für die daheimgebliebenen Feuerwehrleute: „Wir hatten auch hier im Landkreis eine motivierte Truppe. Beinahe täglich gab es Alarme, und immer waren Kameraden sofort vor Ort.“

Verlängerung abgesagt

Am vergangenen Freitag hatte Schweden die Deutschen darum gebeten, ihre Hilfe um eine Woche zu verlängern. Niedersachsen hatte daher entschieden, erneut Nienburger ins Königreich zu schicken. Da sich die Lage aber entspannte, wurde diese Verlängerung des Einsatzes am Sonntag kurzfristig abgesagt. Damit war der Einsatz beendet.

Kreis-Nienburger kämpfen gegen Waldbrände in Schweden Antreten der Kreis-Nienburger Einsatzkräfte zur Begrüßung durch den Rettungsleiter Feuerwehr Schweden. © Innenministerium Niedersachsen Bernd Fischer, Taktischer Einsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen, Johan Szymaniski, Rettungsleiter Feuerwehr Schweden, Martin Voss, Gesamteinsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen beim Blick in ein nds. Tanklöschfahrzeug. © Innenministerium Niedersachsen Kämpfen gemeinsam gegen die Waldbrände (von links): Peter Bäcke, stellvertretender Rettungsleiter Feuerwehr Schweden, Martin Voss, Gesamteinsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen. © Innenministerium Niedersachsen Kämpfen gemeinsam gegen die Waldbrände (von links): Bernd Fischer, Taktischer Einsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen, Johan Szymaniski, Rettungsleiter Feuerwehr Schweden, Martin Voss, Gesamteinsatzleiter Feuerwehr Niedersachsen, Peter Bäcke, stellvertretender Rettungsleiter Feuerwehr Schweden. © Innenministerium Niedersachsen Blick in die Einsatzküche der Niedersachsen. © Innenministerium Niedersachsen Brände in Schweden Der Einsatzleiter für die Kreis-Nienburger, Brandrat Martin Voß, verschafft sich im Hubschrauber einen Überblick. © Innenministerium Niedersachsen Martin Voss, Einsatzleiter der Niedersächsischen Einheit, erläutert den freiwilligen Einsatzkräften vor Abfahrt an der Feuerwehrtechnischen Zentrale die aktuelle Lage. © Feuerwehr / Marc H enkel Die Nienburger Einsatzkräfte auf ihrem Weg durch Schweden. © Innenministerium Niedersachsen

Quelle: BlickPunkt Nienburg