Kreise Nienburg und Verden aktiv gegen Gewalt

Von: Katrin Köster

Gewalt gegen kommunale Amts- und Mandatsträger nimmt zu: Mehr als 1 300 politisch motivierte Straftaten registrierte das Bundeskriminalamt für 2021 – 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Nienburgs Bürgermeister Jan Wendorf hat zusammen mit Karin Schimming von Wabe das Präventionsprojekt KiK vorgestellt. © A. Kleinert

Nienburg/Verden – Drohmails, rassistische Beschimpfungen am Telefon oder Handgreiflichkeiten im Bürgerbüro: Die Gewalt gegen Menschen, die in der Kommunalpolitik oder im Ehrenamt aktiv sind, hat zugenommen. Die Landkreise Nienburg und Verden wollen gegen diese Entwicklung vorgehen und haben sich zusammengeschlossen, um Betroffene zu unterstützen und weitere Angriffe zu unterbinden.

Auch in Nienburg ist es nach Angaben des Kreises bereits zu Anfeindungen gegen Lokalpolitiker und Mitarbeitern der Verwaltung gekommen. Deswegen stellten Nienburgs Bürgermeister Jan Wendorf und der Trägerverein Wabe jetzt das Pilotprojekt Plan KiK vor. Das Kürzel steht für „Kooperativ in der Kommune“. Ziel soll es laut Projektleiterin Karin Schimming sein, präventiv zu arbeiten und so gegen Beleidigungen, Drohungen, Hass und Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger vorzugehen. Betroffenen sollen beispielsweise Wege aufgezeigt werden, was sie im Ernstfall unternehmen können. Der Landespräventionsrat fördert das Projekt mit Landes- und Bundesmitteln.

Auftakt am 30. November 2022 im Verdener Rathaus

Seit Juli haben die Beteiligten am Konzept gearbeitet. Nun ist es fertig und die Auftaktveranstaltung ist für Mittwoch, 30. November, geplant. Beginn ist um 10.30 Uhr im Verdener Rathaus. Von 11.30 bis 12.30 Uhr ist eine Podiumsdiskussion zum Thema „Bedrohungen gegen kommunale Amts- und Mandatsträger*innen“ geplant. „Bedrohungen gegen kommunale Amts- und Mandatsträger nehmen bundesweit zu“, sagt Schimming. Über Erfahrungen aus den Landkreisen Verden und Nienburg und mögliche Gegenstrategien wollen Vertreter der Kommunen mit Vertretern der Zivilgesellschaft und Sicherheitsbehörden diskutieren. Ihre Teilnahme zugesagt haben die Bürgermeister Verdens und Nienburgs, so Schimming weiter.

Der zweite Programmpunkt werde ein Workshop sein – von 13.15 bis 14.45 Uhr. Gestaltet wird er von der Beratungsstelle für Betroffene digitaler Gewalt HateAid und dem Hamburger Verein ichbinhier zum Thema „Digitale Zivilcourage und rechtliche Handlungssicherheit im Umgang mit digitaler Bedrohung und Hass“.

Zielgruppe: Kommunalpolitiker, Ehrenamtliche und Behördenmitarbeiter

Ansprechen möchten Karin Schimming und ihre Mitstreiter Landräte, Bürgermeister, Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung, ehrenamtliche Initiativen und Bündnisse, Träger der Betroffenenberatung, kommunale Präventionsräte und Gleichstellungsbeauftragte. Sie können sich per Mail anmelden unter projekt-kik@wabe-info.de.

„Wir möchten dafür sensibilisieren, dass diese Gewalt ernst genommen wird. Sie existiert, ist aber immer noch allzu oft ein Tabuthema“, sagt Schimming. Es könne jeden treffen – den Hauptverwaltungsbeamten ebenso wie Ehrenamtliche. Leider werde diese Form der Gewalt noch immer zu häufig unter den Tisch gekehrt, weiß Karin Schimming aus Gesprächen mit Betroffenen.

„Dickes Fell“ löst Problem nicht

Der banale Rat, sich ein „dickes Fell zuzulegen“ ist für die Expertin schlicht Unsinn: „Wenn wir ein dickes Fell brauchen, dann haben wir ja schon eine Auslese bei den politisch Aktiven“, argumentiert sie. Das sei das falsche Signal an Menschen, die sich gesellschaftlich engagieren – egal, in welcher Form. „Wenn Betroffene sich aus politischen Debatten zurückziehen, gar ihr Mandat niederlegen, wird es schwieriger, Menschen für ein kommunalpolitisches Ehrenamt zu gewinnen. Schaden nimmt die gesamte demokratische Gesellschaft“, betont der Verein Wabe in einer Mitteilung. Diese Ansicht teilt auch Jan Wendorf: „Das Aushalten anderer Meinungen muss eine Selbstverständlichkeit sein und gehört zu unseren Aufgaben. Die rasant ansteigenden Grenzüberschreitungen, denen viele ausgesetzt sind, dürfen aber nicht hingenommen werden.“