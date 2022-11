Kreis startet Online-Befragungen: Was brauchen Nienburgs Familien?

Solche Plakate weisen auf die Onlinebefragung in Kitas hin. Zur Teilnahme gelangt man durch Abscannen des QR-Codes (hier nicht auf dem Bild). © kreis

Jetzt sind Nienburger Familien gefragt: Was erwarten sie von einer qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung? Welche Betreuungszeiten wären wichtig? Wie sieht es mit den Übergängen zur Grundschule aus? Diesen und andere Fragen, möchten die Kindertagesstätten gemeinsam mit dem Landkreis auf den Grund gehen.

Landkreis – Darum beteiligen sie sich an dem Projekt „Kennzahlen Kindertagesbetreuung“ mit dem Ziel, die Arbeit in den Kindertageseinrichtungen im Landkreis kontinuierlich zu verbessern.

Das Projekt läuft von Montag, 7. November, bis Freitag, 2. Dezember. Initiator des Projektes ist der Fachbereich Jugend, der auch für die Kinderbetreuung im Landkreis zuständig ist, berichtet die Verwaltung in einem Schreiben.

Eltern, deren Kinder in einer Kindertageseinrichtung im Landkreis betreut werden, werden gebeten, im November einen Fragebogen zur Verbesserung der Qualität in Kitas online auszufüllen. Der Fragebogen enthält Fragen, die sich an alle Eltern, unabhängig des Alters der Kinder richten sowie spezifische Fragen an Eltern, die Kinder unter drei Jahren und/oder im letzten Kindergartenjahr in der Einrichtung haben.

Auch allgemeine Fragen wie zum Beispiel zur Entfernung der Kita, zu optimalen Öffnungszeiten sowie zum Übergang von der Krippe zur Kita beziehungsweise Kita zu Grundschule werden gestellt. Am Ende des Fragebogens besteht die Möglichkeit, persönliche Anmerkungen, Anregungen oder Kritik anzubringen. „Ziel des Projektes ist es, die Arbeit in den Einrichtungen im Landkreis kontinuierlich an die aktuellen Bedürfnisse und Erfordernisse anzupassen und dadurch zu optimieren. Deshalb ist uns die Einschätzung der Eltern so wichtig“, sagt Edyta Körner vom Fachdienst Kinder und Jugend beim Landkreis.

Das gewählte Online-Format ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Fragebögen, die in verschiedenen Sprachen zur Verfügung stehen, und sichert einen effektiven Übertragungsweg sowie eine optimale Auswertung der Ergebnisse. Diese sind absolut anonym. Ein Plakat weist die Eltern in den Kindertagesstätten auf die Teilnahme zur Onlinebefragung hin. Durch Abscannen des QR-Codes gelangt man zur Teilnahme.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt durch ein unabhängiges sozialwissenschaftliches Institut, der Firma GEBIT aus Münster. Der Landkreis, die Kommunen sowie Träger und Einrichtungen bekommen die Ergebnisse in aufbereiteter Form zur Verfügung gestellt, sodass auf die Ergebnisse reagiert werden kann. Das Projekt „Kita-Kennzahlen“, das es seit 2011 im Landkreis gibt, beinhaltet neben der Befragung der Eltern auch eine Befragung der pädagogischen Fachkräfte in den Kitas und eine Befragung der Einrichtungsleitung sowie der Grundschulen. „Da der Landkreis Nienburg als Träger der öffentlichen Jugendhilfe gesetzlich zu einer kontinuierlichen Qualitätsentwicklung in den Kindertagesstätten verpflichtet ist, werden wir aus den Ergebnissen der Befragung diesem Auftrag nachkommen und unser Unterstützungsangebot für die Kindertagesstätten an deren Bedürfnisse anpassen“, erläutert Birgit Lempfer, Leiterin des Teams Frühkindliche Bildung.