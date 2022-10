Kreis warnt vor wachsender Rattenpopulation

Ratten im Garten oder am Haus können schnell zur Plage werden und Krankheiten verbreiten. In der kühlen Jahreszeit suchen die Tiere die Nähe – und die Nahrung – der Menschen. © Archiv

Landkreis – Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen niedriger werden, versuchen sie, ein wärmeres Plätzchen zu finden – gerne mit Futterzugang. Die Rede ist von Ratten, die sich einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung zufolge wieder verstärkt in Wohn- und Wirtschaftsgebäuden einnisten.

Wichtig zu wissen: Der jeweilige Haus- beziehungsweise Grundstücksbesitzer ist zur Rattenbekämpfung verpflichtet, heißt es in der Information. „Ist der Grundstücksbesitzer nicht gleichzeitig Eigentümer, so kann auch der Eigentümer durch die Gemeinde zur Rattenbekämpfung verpflichtet werden.“

Ratten nur mit zugelassenen Mitteln bekämpfen

Ratten seien so zu bekämpfen, dass Menschen, Haustiere und Wild nicht gefährdet werden. Das heißt: Es dürfen nur zugelassene Mittel als Giftköder eingesetzt und Verfahren angewendet werden, die den tierschutzrechtlichen Bestimmungen entsprechen. „Werden Rattenbekämpfungsmittel an Orten ausgelegt oder aufgestellt, die anderen Personen zugänglich sind, so ist auf ihren Standort deutlich erkennbar hinzuweisen“, so die Verwaltung. Empfehlenswert sei das Anbringen entsprechender Warnhinweise, um eventuellen Vergiftungsfällen vorzubeugen. Ferner solle vor dem Gifteinsatz geklärt werden, ob geschützte Tiere wie zum Beispiel Igel vorhanden seien und gefährdet werden könnten. „In solchen Fällen müssten die Köder erhöht aufgestellt werden, sodass sie zwar für Ratten, aber nicht für Igel erreichbar sind.“

Um einer Rattenplage vorzubeugen, sollten leicht zugängliche Orte und Stellen, an denen Viehfutter oder organische Abfälle lagern, regelmäßig überprüft werden. „Die wirksamste Vorbeugemaßnahme ist das rattensichere Bauen, das den Tieren den Zugang zu den von ihnen begehrten Objekten und Nahrungsmitteln unmöglich macht“, heißt es weiter.

Ratten sind vorwiegend dämmerungs- und nachtaktive Tiere, die alle Lebensräume besiedeln. Da sie sich schnell fortpflanzen, können sie erhebliche wirtschaftliche Schäden anrichten und auch Krankheiten übertragen. Nähere Informationen gibt es bei den örtlichen Gemeindeverwaltungen oder dem Fachdienst Gewerbe, Jagd und Waffen des Kreises unter 05021/967-421.

Anti-Ratten-Tipps Der Nabu rät unter anderem zu Gittern an Kellerfenstern und Abflüssen. Grundsätzlich sollten Haus- oder Wohnungsbesitzer die Öffnungen an Gebäuden verschließen. „Ein Loch mit Durchmesser des Kleinfingers reicht Jungratten und Mäusen als Einschlupf“, heißt es. Und: Auf keinen Fall Lebensmittel über die Toilette entsorgen. „Keine Essensreste kompostieren und keine Parktiere füttern. Einzelne Ratten nicht in die Enge treiben, sondern Fluchtmöglichkeit gewähren; Räume auf undichte Stellen prüfen“, ergänzen die Naturschützer.

Ein starker Befall liegt den Naturschützern zufolge vor, wenn man Ratten auch tagsüber antrifft. „Dann unbedingt sachkundige Schädlingsbekämpfer hinzuziehen“, betont der Verband. kat