Polizei: Auf Kipp ist gleich geöffnet

Von: Katrin Köster

Gekippte Fenster machen es Tätern besonders einfach, mahnt die Polizei. © dpa

Landkreis/Stolzenau – Die dunkle Jahreszeit macht es Einbrechern leicht, unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzudringen. Die Corona-Pandemie hingegen scheint ihnen das Leben schwer gemacht zu haben: Im Landkreis Nienburg meldet das zuständige Polizeikommissariat insgesamt 121 Wohnungseinbrüche in 2021. 2020 registrierten die Ermittler noch 221 Fälle.

„Der Rückgang der Wohnungseinbrüche war zum einen sicherlich auf die pandemiebedingte heimische Isolation und den Rückgang der Gelegenheiten für die Täterinnen und Täter zurückzuführen“, erklärt Nienburgs Polizeisprecherin Andrea Kempin auf Nachfrage. „Darüber hinaus haben wir aber auch zahlreiche Präventionsaktionen durchgeführt, die wir in diesem Jahr fortführen, auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariates Stolzenau. Kempin zufolge habe es in den vergangenen Wochen auch Einbrüche im Zuständigkeitsbereich des Kommissariates gegeben. Genaue Zahlen nennt sie nicht, die „Anzahl der polizeilichen registrierten Wohnungseinbrüche Ende Oktober liegt im gesamten Zuständigkeitsbereich des PK Stolzenau im einstelligen Bereich“.

Die Beamten haben dort in den vergangenen Wochen vermehrt Sonderstreifen zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche organisiert. Kempin zufolge seien sie auch am Dienstag verstärkt im Flecken Steyerberg unterwegs gewesen – mit Zivilfahrzeugen und als Fußstreifen. Zudem haben die Beamten Anwohner über Einbruchschutz informiert. Darüber hinaus verteilten die Polizisten Flyer mit Hinweisen zu festgestellten Sicherheitslücken an Wohnhäusern. „Dazu zählen beispielsweise auf Kipp stehende Fenster, die es Einbrechern erleichtern, in die Häuser einzudringen, als auch offen und zugleich leer stehende Garagen, da diese signalisieren, dass niemand zu Hause ist“, so Kempin. „Aufgrund der früh einsetzenden Dunkelheit werden Lichter früher eingeschaltet und Täter erkennen schneller, ob jemand zu Hause ist. Dagegen können Sie sich mit einfachen Mitteln, wie beispielsweise zeitschaltuhrgesteuerten Lichtquellen schützen.“ Zudem bietet der hiesige Beauftragte für Kriminalprävention, Polizeihauptkommissar Henri Slaar, eine kostenlose Beratung unter 05021/9778-108 an.

So machen Sie Einbrechern das Leben schwer: - Verstecken Sie keine Schlüssel außerhalb der Wohnung. - Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer abschließen, wenn Sie das Haus verlassen. Gekippte Fenster sind offene Fenster. Auch die Garage sollte abgeschlossen werden. - Sichern Sie Ihr Heim mit Einbruchmeldeanlagen sowie verstärkten Türen und Fenstern. Lassen Sie sich hierfür fachkundig beraten – je länger ein Täter für das Eindringen benötigt, desto eher gibt er auf. - Achten Sie in der Nachbarschaft aufeinander. Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen immer die Polizei. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.