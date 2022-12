Kreis Nienburg informiert über Schul-Ausfälle mittels Radiodurchsagen und BIWAPP

Schnee und Eis, aber auch Stürme können zu Unterrichtisausfall führen. © Landkreis

In der kalten Jahreszeit müssen Verkehrsteilnehmer in den nächsten Monaten wieder mit Einschränkungen durch starke Schneefälle, überfrierende Nässe, Eisregen oder auch Orkanstürmen rechnen. Der Landkreis Nienburg weist darauf hin, dass witterungsbedingte Gefahren zum Ausfall des Schulunterrichts führen können.

Landkreis – „Der Landkreis trifft in der Regel erst am frühen Morgen des jeweiligen Schultages die Entscheidung, ob bei widrigen Witterungsbedingungen der Unterricht an allen Schulen im Kreisgebiet einschließlich der Stadt Nienburg stattfinden kann oder nicht“, erläutert die Verwaltung ihr Vorgehen.

Unabhängig davon können Eltern, die extreme Witterungsverhältnisse befürchten, ihre Kinder für einen Tag zu Hause behalten oder vorzeitig vom Unterricht abholen. Diese Regelung sei zum Beispiel dann von Bedeutung, wenn nicht das gesamte Kreisgebiet, sondern nur einzelne Orte oder Ortsteile von extremer Witterung betroffen seien, heißt es in einem Schreiben an die Presse.

Eltern erfahren von einem Schulausfall durch Radiodurchsagen

Eltern erfahren von einem etwaigen Schulausfall durch morgendliche Radiodurchsagen – üblicherweise ab 6 Uhr. Der Kreis rät, die Verkehrsdurchsagen der Radiosender zu verfolgen, die vor oder nach dem Nachrichtenblock gesendet werden. Zudem informiert der Landkreis unter www.lk-nienburg.de/schulausfall und über die App BIWAPP über Schulausfälle.

„Trotz Unterrichtsausfall gewährleisten alle Schulen eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die mangels anderer Betreuungsmöglichkeit zur Schule kommen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ein Unterrichtsausfall setze immer extreme Witterungsverhältnisse voraus, bei denen Schülerinnen und Schüler die Schule nicht erreichen oder verlassen können, weil die Schülerbeförderung nur eingeschränkt möglich ist oder weil ein Zurücklegen des Schulweges eine unzumutbare Gefährdung darstellen würde.

Der planmäßige Busbetrieb hingegen findet in der Regel auch bei angeordnetem Unterrichtsausfall statt, da die Fahrzeuge neben der Schülerbeförderung zugleich den Öffentlichen Personennahverkehr bedienen müssen.