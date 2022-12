Nienburg: Heute Warntag – ohne Sirenen

Landrat Detlev Kohlmeier (links) und Erster Kreisrat Lutz Hoffmann präsentieren eine XXL-Version des Flyers, der bald an alle Haushalte im Kreisgebiet verteilt wird. © lk

Landkreis – Heute ist der bundesweite Warntag – auch im Landkreis Nienburg, allerdings noch einmal ohne das Auslösen der Sirenen in den einzelnen Kommunen. Das teilte am Mittwoch die Kreisverwaltung mit. „Die Sirenen-Infrastruktur wird derzeit in fast allen Kommunen des Landkreises erneuert und auf Digitalempfang umgerüstet“, erläutert ein Kreis-Sprecher.

Gewarnt werde über die Bürger-Info- und Warn-App BIWAPP, Radio- und Fernsehdurchsagen und erstmals auch über Cell Broadcast. Cell Broadcast ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird, ohne dass eine App dafür installiert sein muss. Allerdings können nicht alle Handys Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen. Ältere Geräte können dies oft nicht. Eine Liste mit unterstützten Geräten können die Nienburger auf den Internetseiten des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einsehen. Um Cell-Broadcast-Nachrichten empfangen zu können, müssen die neuesten Software-Updates installiert sein.

Um für einen Krisenfall gerüstet zu sein, organisierte der Katastrophenschutzstab des Landkreises am vergangenen Freitag unter Leitung des Ersten Kreisrates Lutz Hoffmann eine „technische Aufbauübung“. Dabei ging es um die Frage, wie im Fall eines großflächigen Stromausfalls – sei es durch ein Extremwetter, sei es ein durch die Energiekrise ausgelöster Blackout – die Notfallkommunikation aufrechterhalten werden kann. Dazu wurden unter anderem Satellitentelefone getestet.

Kreisausschuss gibt Gelder frei

Welche Auswirkungen ein anhaltender Stromausfall haben kann und wie sich die Bevölkerung auf diese und ähnliche Situationen vorbereiten kann, darauf liefert bald ein neuer Flyer Antworten. „Darin gibt die Verwaltung in Form einer Checkliste Tipps zur Bevorratung unter anderem mit Lebensmitteln, Bargeld und Hygiene-Artikeln“, heißt es. Außerdem enthalte die Broschüre eine Karte mit „Leuchttürmen“ im Kreisgebiet. Diese sollen nach dem Verständnis von Landkreis und Kommunen als Anlaufstellen dienen, um im Krisenfall etwa Notrufe abzusetzen. Der Flyer soll im neuen Jahr an alle Haushalte im Kreis verteilt werden. Stabsleiter Erster Kreisrat Lutz Hoffmann: „Es kann nicht schaden, sich eigentlich selbstverständliche Vorsorgemaßnahmen immer wieder vor Augen zu führen.“

Der Kreisausschuss habe zudem Mittel freigegeben, um kurzfristig in den Katastrophenschutz investieren zu können. Die Gelder seien vorgesehen für eine verbesserte EDV-Ausstattung der technischen Einsatzleitung beziehungsweise des Stabes, Wolldecken für den Fall von Evakuierungen, Zeltheizungen für Zelte und kleinere Hallen, Dieseltankbomben zur Notfallversorgung des Rettungsdienstes sowie Stromerzeuger und Beleuchtungssets. „Bereits beschlossen ist auch eine dauerhafte Bevorratung von großen Mengen Diesel für die Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Technisches Hilfswerk und Behörden im Landkreis Nienburg“, heißt es.