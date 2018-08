Kloster-Baustelle Loccum: Führungen zum Tag des offenen Denkmals

Termin am 9. September

+ © ade Oliver Wolf (links) und Jan Knopp haben allerhand auf der Baustelle zu tun – bis hin zu Überlegungen über die Farbwahl an und in den Gebäuden. © ade

Loccum - Zum Tag des offenen Denkmals besteht in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Kloster-Baustelle in Loccum zu besichtigen. Am Sonntag, 9. September, können sich Interessierte von 11.30 bis 14.30 Uhr halbstündig am Bauzaun abholen lassen, um durch einige der Gebäude geführt zu werden.