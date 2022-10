Kinder stehen beim Theaterpädagogik-Programm 2022/23 im Rampenlicht

Beim Theaterworkshop „Die Bremer Stadtmusikanten“ können Kinder lernen, wie es ist, Tiere zu schauspielern. © Stadt Nienburg

Kinder ab sechs Jahren können im Herbst und Winter wieder aktiv an Workshops im Nienburger Theater teilnehmen. „Tiere auf der Bühne“ lautet das Motto beim Workshop zum Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“. Weiter geht es laut Pressemitteilung mit „Die kleine Hexe“ und „Pinocchio“. Die Workshops werden von der freien Theaterpädagogin Berit Busch mit Unterstützung des Nienburger Theaterteams gestaltet.

Nienburg – Veranstaltungskaufmann Hendrik Schumacher leite die Organisation der theaterpädagogischen Angebote und freue sich auf zahlreiche Anmeldungen: „Neben der Freude am Theaterspiel ist es für die Kinder auch immer besonders spannend, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wenn dann später das Theaterstück beginnt, sind die Kleinen schon echte Insider.“

Das Theaterpädagogik-Programm beginnt laut Mitteilung am Sonntag, 6. November, um 14.30 Uhr mit „Die Bremer Stadtmusikanten“. Auf der Bühne stünden dann natürlich nicht Tiere, sondern Menschen. Aber wie spielen Schauspielerinnen und Schauspieler eigentlich Tiere? Wie lernen sie das? Gibt es eine Maske oder werden sie geschminkt? Die Teilnehmer des Theaterworkshops sollen sich das vorher genau anschauen und dann selbst ausprobieren, ob sie Tiere schauspielern können. Natürlich werfen sie auch schon einmal einen ersten Blick auf die Bühne und das Bühnenbild – vor allen anderen Gästen.

Hendrik Schumacher betreut die Theaterpädagogik-Angebote im Nienburger Theater auf dem Hornwerk. © Volker Beushausen

Um „Die kleine Hexe“ gehe es am Dienstag, 6. Dezember, um 14.30 Uhr. Dieser Workshop richte sich ebenfalls an Kinder ab sechs Jahren, Fünfjährige können in Begleitung ihrer Eltern aber auch mitmachen, betont das Theater-Team. Die kleine Hexe bekommt Ärger, als sie bei der Walpurgisnachtfeier erwischt wird, beschreibt die Mitteilung die Geschichte.

Sie sei noch viel zu jung, um mitzufeiern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops sind aber nicht zu jung zum Theaterspielen und Entdecken des Stückes: Rund um das Stück mit der kleinen Hexe sollen sie improvisieren und sich ausprobieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken das Theater und schauen sich an, was alles zu einer professionellen Aufführung gehört und wer bei der Theateraufführung alles dabei ist.

Was will ein gerade zum Leben erwachtes Kind?

Erst im kommenden Jahr, am Sonntag, 19. März 2023, dreht sich alles um Pinocchio. Wie alle Kinder soll Pinocchio in die Schule gehen. Doch was will ein gerade zum Leben erwachtes Kind? „Natürlich das Leben kennenlernen mit all seinen Abenteuern. Genau das werden die Kinder gemeinsam mit Theaterpädagogin Berit Busch auch theatral ausprobieren“, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Ihnen stelle sich die Frage: Was könnten sie alles erleben, wenn sie aufwachen? Die Kinder denken sich ab 14.30 Uhr gemeinsam kurze verrückte Szenen aus und spielen sie.

Teilnehmen

Interessierte können sich bereits jetzt für alle Workshops anmelden. Die Kosten inklusive der anschließenden Vorstellung betragen 15 Euro. Alle Workshops können für 6 Euro auch zu bereits erworbenen Veranstaltungskarten dazu gebucht werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt Hendrik Schumacher gern unter 05021/873 09 oder per E-Mail an h.schumacher@nienburg.de entgegen.