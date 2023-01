Schutz vor Räubern: Volksbank verkürzt Öffnungszeiten der SB-Standorte

Von: Katrin Köster

Teilen

Der Automatenraum einer Bank in Schutt und Asche: Bilder wie dieses bereiten Bankinstituten und Anwohnern zunehmend Sorge. Damit es bei ihren Zweigstellen gar nicht erst zu Sprengungen kommt, hat die Volksbank Niedersachsen-Mitte angekündigt, präventiv ihre Öffnungszeiten zu reduzieren und so die Automaten vor Zugriffen zu schützen. Davon sind mehrere SB-Bereiche und Filialen im Landkreis betroffen. © Symbolbild HNA

Sie kommen meist nachts und hinterlassen ein wahres Trümmerfeld: Diebesbanden, die sich auf das Sprengen von Geldautomaten spezialisiert haben. Die Volksbank Niedersachsen-Mitte möchte ihre Anlagen im Landkreis Nienburg gegen Sprengungen besser schützen.

Landkreis – Wie die Volksbank mitteilt, will sie „bis auf Weiteres den Zugang zu allen Geldautomatenstandorten zeitlich einschränken“. An neun Geschäftsstellen beziehungsweise SB-Standorten, in denen sich Wohnungen in direkter Nähe von Geldautomaten, zum Beispiel im Stockwerk darüber, befinden, stehen die SB-Bereiche künftig von 6 bis 20 Uhr zur Verfügung. Alle anderen SB-Bereiche stehen künftig von 6 bis 22 Uhr zur Verfügung. Die Anpassungen gelten ab Montag, 16. Januar, und vorerst auf unbestimmte Zeit.

„Wir schränken mit den angepassten Öffnungszeiten unserer SB-Bereiche den Zugang zu den Geldautomaten ein, dies gehört zu den empfohlenen Präventionsmaßnahmen. Damit wird – neben weiteren Maßnahmen – Zugriff auf die Geldautomaten weiter erschwert, da dieser sich nun im geschlossenen Bereich befindet“, erläutert die Pressesprecherin der Volksbank Niedersachsen-Mitte, Kirsten Dauelsberg.

„Täter gehen äußerst rücksichtlos vor“

Torsten Blietschau, Vorstand der Volksbank Niedersachsen-Mitte ergänzt: „Im Mittelpunkt unseres Präventionskonzeptes stehen Gesundheit und Leben unserer Mitglieder, Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und natürlich der Mieterinnen und Mieter der betroffenen Objekte.“

2021 und 2022 haben die Automatensprenger offenbar einen Bogen um den Landkreis gemacht. Auf Anfrage erklärt Nienburgs Polizei-Sprecherin Andrea Kempin, dass es in diesen Zeiträumen weder versuchte noch vollendete Sprengungen im Kreis gegeben habe. In den Nachbarkreisen und auch landesweit sieht die Lage anders aus: Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen berichtet auf Anfrage, dass 2021 insgesamt 55 Taten bei der Polizei gemeldet wurden, davon 27 vollendete Sprengungen. 2022 waren es 68, davon 40 vollendete Taten.

Torsten Blietschau, Vorstand der Volksbank Niedersachsen-Mitte, in einem Automatenraum. © Volksbank

„Die Täterinnen und Täter gehen äußerst rücksichtlos vor und nehmen damit auch Verletzungen von unbeteiligten Personen in Kauf“, betont Philipp Hasse, Pressesprecher des LKA. „In der Vergangenheit leiteten die Täter vornehmlich Gas in Geldausgabeautomaten ein, um dieses im Inneren zu zünden und den Geldautomaten zu sprengen.“ Seit Sommer 2020 stelle die Polizei fest, dass die Täter dazu übergingen, auch Festsprengstoff einzusetzen.

Schließung des SB-Bereiches zwischen 23 und 6 Uhr

„Bundesweit wurden in 2021 erstmals mehr Geldautomaten mittels Festsprengstoff als mit Gas gesprengt“, berichtet Hasse. Die Wucht der Sprengungen kann Gebäude schwer beschädigen. Ziel der Volksbank und der Polizei ist es, es potenziellen Tätern so schwer wie möglich zu machen. Daher raten die Beamten unter anderem zur Schließung des SB-Bereiches zwischen 23 und 6 Uhr sowie zur Sicherung des Raumes, von dem aus der Automat aufgefüllt wird.

Dauelsberg zufolge steht die Anpassung der Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle Eystrup nicht in Zusammenhang mit den Präventionsmaßnahmen. „Das Nutzungsverhalten unserer Mitglieder und Kunden hat sich in den letzten Monaten und Jahren verändert. Der Trend zu bargeldlosem Zahlungsverkehr einerseits und zur verstärkten Nutzung von digitalen Dienstleitungen andererseits hat dazu geführt, dass der klassische Service (Zahlungsverkehr) immer weniger in den Geschäftsstellen selbst in Anspruch genommen wird“, erläutert sie.