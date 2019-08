„Kann er das doch gewesen sein?“

AUS DEM LANDGERICHT Bekannte des Angeklagten sagt im Mordprozess Wilhelm Rettberg aus

+ Der Angeklagte Andreas W. musste sich bereits 1989 vor dem Verdener Gericht für einen Mord verantworten. Er wurde für die Tötung einer Stöckserin verurteilt. Jahre zuvor soll er bereits Wilhelm Rettberg getötet haben. ArchivFoto: Bruns

Nienburg - Von Wiebke Bruns. Nach einem Beitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen xy“ über den ungeklärten Mord an dem Angler Wilhelm Rettberg im Jahr 1984 in Nienburg hatte sich eine Zeugin aus Steimbke gemeldet. Sie gab den entscheidenden Hinweis, der zur Mordanklage gegen einen 55-Jährigen führte. Am elften Verhandlungstag in dem Prozess am Landgericht Verden wurde sie jetzt als Zeugin gehört.