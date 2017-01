Junger Wolf in Nienburg gesichtet

Landkreis - Ein Wolf ist am helllichten Tag am Stadtrand von Nienburg gefilmt worden. Laut Deutscher Presse-Agentur nahm eine Frau das Tier im Stadtteil Alpheide auf. Das aus einem Auto gemachte Video soll am Donnerstag an der B6 entstanden sein. Es zeigt, wie der Wolf an Häusern vorbeiläuft und dann über die Landstraße rennt.

„Der Wolf ist nur an der Stadtgrenze gewesen, offenbar hatte sich das Tier verirrt“, betonte der zuständige Wolfsberater Hubert Wichmann. Über eine Brücke sei es dann wieder verschwunden. Wahrscheinlich handele es sich um einen Jungwolf. „Nur mit einer DNA-Probe könnte festgestellt werden, wo er herkommt.“ Derzeit würden die Jungwölfe ihre Rudel verlassen und eigene Territorien suchen, erklärte Wichmann. „Die unerfahrenen Jungtiere zeigen sich dabei manchmal unerwartet vertraut.“

In Niedersachsen soll es nach Angaben der für das Monitoring zuständigen Landesjägerschaft (LJN) rund 90 Wölfe geben. „Das Tier auf dem Video zeigt alle erforderlichen Merkmale eines Wolfes auf“, sagte der LJN-Wolfsbeauftragte Raoul Reding. „Wir werten das als eindeutigen Wolfsnachweis.“

Das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) informiert in einer Mitteilung ebenfalls von dem mutmaßlichen Wolf. Auf der Suche nach geeigneten eigenen Territorien legen sie teilweise große Strecken zurück, überqueren regelmäßig Straßen oder Feldwege und nutzen diese teilweise auch für die Wanderung selbst – häufig in der Nacht oder in den frühen Morgen- oder Abendstunden, wenn keine Menschen unterwegs sind. Auch kleinere Ortschaften werden teilweise durchquert.

Wölfe meiden Menschen, nicht Häuser

Wölfe meiden nicht unbedingt menschliche Strukturen, sondern vor allem die Menschen selbst. Im Fall von Nienburg wollte der Wolf mutmaßlich Richtung Westen weiterwandern und ist auf die vierspurige Ortsumgehung getroffen, die er an einer für den landwirtschaftlichen Verkehr eingerichteten Unterführung der Ortsumgehung überquert haben könnte. So ist er dann vermutlich eher zufällig im Ortsteil Alpheide gelandet.

Durch das eintreffende Auto fühlte sich der Wolf gestört, vermutet das Wolfsbüro, weshalb er sich mit hohem Tempo entfernte – das sei aus dem vorliegenden Video ersichtlich, beurteilen die Experten des NLWKN die bewegten Bilder.