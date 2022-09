Jugendfeuerwehren in Nienburg wachsen trotz Pandemie

+ © Boris Meyer / Kreisjugendfeuerwehr Die geehrten und verabschiedeten Funktionsträger mit Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze (2. v.l.) und Gästen. © Boris Meyer / Kreisjugendfeuerwehr

Der Kreisjugendfeuerwehrtag Nienburg stand im Zeichen von Wahlen und Ehrungen. Die Freude war groß, dass nach langer coronabedingter Pause ein Neustart erfolg.

Landkreis – Mario Hotze könnte kaum glücklicher sein. Das Kinder- und Jugendfeuerwehrleben im Landkreis hat dieses Jahr nach langer coronabedingter Pause endlich seinen Neustart erlebt, wie der Kreisjugendfeuerwehrwart auf dem Kreisjugendfeuerwehrtag feststellen konnte. Zwar blickte er laut Pressemitteilung auf die neu geschaffenen Online-Dienste und Online-Sitzungen, aber das würde der Feuerwehr, die „was zum Anfassen“ sei, letztlich nicht genügen.

Jugendfeuerwehren im Kreis Nienburg verzeichnen 42 Mitglieder mehr als 2020

Die Mitgliederzahlen der Kreisjugendfeuerwehr haben laut Pressemitteilung unter der Pandemie nicht gelitten. Im Gegenteil: In den Jugendfeuerwehren sei seit 2020 ein Plus von 42 Mitgliedern verzeichnet worden.

Ein großes Lob sprach Mario Hotze allen Kinder- und Jugendfeuerwehrwartinnen und -warten, deren Stellvertretern und Betreuern aus, die es geschafft hatten, auch in schwierigen Zeiten begeisternde Angebote bereitzustellen. Mancherorts konnte gar ein Zeltlager absolviert werden.

Die ersten Schritte für die kommenden Monate seien bereits getan. Die Planungen für das Kreiszeltlager 2023 in Erichshagen-Wölpe hätten laut Mario Hotze bereits begonnen.

Aus den Reihen des Jugendparlaments wurde berichtet, dass auch dort die Arbeit wieder aufgenommen wurde. In der jüngsten Sitzung wurde beschlossen, dass im Zeltlager in Zukunft auf Indiaka verzichtet werden soll und dafür Brennball in die Liste der Sportwettbewerbe aufgenommen wird.

708 Kinder sind derzeit in 41 Kinderfeuerwehren organisiert

Sabrina Harms zog auf dem Kreisjugendfeuerwehrtag für den Fachbereich Kinderfeuerwehr Bilanz, führt die Mitteilung weiter aus. Nach wie vor gebe es 41 Kinderfeuerwehren mit insgesamt 708 Kindern auf Kreisebene.

Damit die Kreisjugendfeuerwehr auch in Zukunft gut aufgestellt und organisiert ist, bedurfte es einiger Wahlen (siehe Kasten).

Kreisbrandmeister Bernd Fischer dankte in seinen Grußworten „all denjenigen, die durchgehalten haben, damit die Kinder- und Jugendfeuerwehren gut durch die Pandemie gekommen sind“, schreibt die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Grußworte erhielten die Anwesenden von Erstem Kreisrat Lutz Hoffmann, Nienburgs stellvertretendem Bürgermeister und Erichshagens Ortsbürgermeister Tim Hauschildt sowie dem Sportbeauftragten der Kreisfeuerwehr, Lutz Müller.

Lutz Hoffmann berichtete in seiner Rolle als Vorsitzender des Lions Clubs außerdem über eine Spendenaktion, die gemeinsam mit Kreisjugendfeuerwehrwart Mario Hotze geplant werde. Der Jahreskalender der Lions soll in seiner kommenden Ausgabe Bilder aus dem gesamten Landkreis mit Bezug auf die Kinder- und Jugendfeuerwehren erhalten. Der Verkauf wird in diesem Jahr kreisweit erfolgen und der Erlös aus dieser Verkaufsaktion an die Kreisjugendfeuerwehr gehen.

Ehrungen für zahlreiche langjährige Feuerwehrleute

Für ihre langjährige Tätigkeit in der Jugendfeuerwehr wurden den ehemaligen Jugendfeuerwehrwartinnen Astrid Ewert, Maren Block, Ina Kammann, Sina Krumwiede und Anke Precht sowie den ehemaligen Jugendfeuerwehrwarten Christopher Schnepel, Volker Lauterberg, André Dolle, Sebastian Arndt, Henrik Meyer, Carsten Wehrs, Moritz Beermann, Jannik Schreiner und Steffen Kanning Ehrenurkunden der Kreisjugendfeuerwehr verliehen. Gleiches galt für die ehemaligen Kinderfeuerwehrwartinnen Nadine Dannenbrink und Anika Butzkies und den ehemaligen Kinderfeuerwehrwart Marcus Ulrich.

Und auch der ehemalige Gemeindejugendfeuerwehrwart Arnold Schröder, der ehemalige Gemeindejugendfeuerwehrwart und stellvertretende Schriftführer der Kreisjugendfeuerwehr Torsten Kobsch, der ehemalige Stadtjugendfeuerwehrwart Lukas Mohrmann, die ehemalige Stadtjugendfeuerwehrwartin Laura Kottus und die ehemalige Gemeindejugendfeuerwehrwartin Jasmin Schröder erhielten die Ehrenurkunden der Kreisjugendfeuerwehr.

In seinem Ausblick für 2023 wünschte der stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwart Tristan Müller sich ein normales Jugendfeuerwehrjahr. Es sollen im März der Kreisjugendfeuerwehrtag, im Juni der Bundeswettbewerb, im Juli das Kreiszeltlager und im Herbst der Kreisorientierungsmarsch stattfinden.