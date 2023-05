C-Jugend der Landesberger Johanniter erkämpft Bundeswettkampf-Bronze

Das Versorgen einer Kopfplatzwunde ist in Potsdam eine der vier Aufgaben, die das Johanniter-Team aus Landesbergen bewältigen muss. © Die Johanniter

Große Freude beim Landesberger Ortsverband der Johanniter: Die C-Jugend-Mannschaft hat als eines von fünf Teams das Land Niedersachsen bei den Bundeswettbewerben am „Tag der Johanniter“ in Potsdam vertreten und dort die Bronzemedaille errungen.

Potsdam/Landesbergen – In der C-Jugend waren neun Teams aus dem Bundesgebiet angetreten, berichtet Marcel Schwarzenberger vom Regionalverband Niedersachsen Mitte in einer Pressemitteilung.

Mit mehr als 200 Personen war der Ortsverband zu den Wettkämpfen im Filmpark Babelsberg gereist. Neben dem Team aus Landesberger trat der Regionalverband mit einer Rettungshundestaffel, einem A-Team aus Sanitätshelfenden, einer Mannschaft aus professionellen Rettungskräften sowie dem pädagogischen Team der Rosa-Parks-Grundschule an. Letztes erreichte in seiner Kategorie sogar den zweiten Platz.

Alle fünf Teams hatten sich als Sieger des Landeswettkampfs Niedersachsen/Bremen für den Bundesentscheid qualifiziert. „Begleitet wurden sie von ihren Familien, Freunden und Schlachtenbummlern“, schreiben die Johanniter in ihrer Pressemitteilung. Es sei mal wieder eine Gelegenheit zum Wiedersehen und Austausch, zur Fort- und Weiterbildung und nach einer fröhlich-feierlichen Siegerehrung gewesen.

Alle haben gekämpft und ihr Bestes gegeben

Regionalvorstand Torsten Bierbrauer zog am Ende des langen Tages ein positives Fazit: „Alle haben gekämpft und ihr Bestes gegeben. Ich bin stolz darauf, dass wir so zahlreich vertreten waren, dass wir es in den Kategorien C und E sogar auf das Treppchen geschafft haben und dass alle so fair miteinander umgegangen sind.“

Um auf das Treppchen zu kommen, mussten die Jugendlichen zum Beispiel Fairness und Teamarbeit beweisen, aber auch Basiswissen rund um rettungsmedizinische Themen präsentieren. Seit Ende vorigen Jahres hatten die Kinder aus Landesbergen mit ihrem Betreuerteam fast jede Woche trainiert, heißt es in der Pressemitteilung.

„Trageparcours, Fallbeispiele oder Detailwissen über die Johanniter – wir sind alles durchgegangen“, berichtet Ortsjugendleiterin Madeleine Kirste. Sie hatte das Training gemeinsam mit Jana Sudmann, ebenfalls Ortsjugendleiterin, koordiniert.

Das C-Jugend-Team der Johanniter Landesbergen hat den dritten Platz bei den Bundeswettbewerben gemacht. © Die Johanniter

Vier Prüfungen habe die C-Mannschaft in Potsdam durchlaufen müssen. Teresa Bredthauer, Lynn-Marie Gerke, Marleen Bogatz, Matilda Sudmann, Stina Thomalla, Emma Dallmer und Elif-Narin Yasar wurden mit einer Theorieprüfung konfrontiert, ebenso wie mit einer Kreativaufgabe, bei der die Kinder eine Box mit dem Spruch „Helfen macht Freu(n)de“ gestalten mussten. Beim Fallbeispiel aus der Kategorie „Verletzte“ musste das Team dann eine Kopfplatzwunde mit Aufschürfungen versorgen. Und zuletzt ging es für das Team auf den Trageparcours, bei dem eine Rettungstrage mit festgelegtem Gewicht durch eine Hindernisstrecke zu bugsieren war.

Für Freude sorgte bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Landesbergen der Ort, an dem die Praxisaufgabe absolviert wurde: Es war unmittelbar „vor dem Kult-Bauwagen aus der TV-Serie Löwenzahn“, wie die Johanniter schreiben.

Zurück zu Hause, wurde die Bronze-Jugend mit einem Ehrenspalier und von Ortsbürgermeisterin Heidrun Kuhlmann begrüßt.