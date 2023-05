Immer mehr Autos im Landkreis Nienburg

Die Landkreise Diepholz und Nienburg haben die höchsten Fahrzeugdichten im Regierungsbezirk Hannover. © aks

Rund ein Drittel der Haushalte verfügt über zwei Fahrzeuge. Das geht aus der Jahresstatistik des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg hervor.

Landkreis – Die Zahl der angemeldeten Kraftfahrzeuge im Landkreis Nienburg wächst weiter. Das geht aus der Jahresstatistik des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg hervor, wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung berichtet. Sie bezeichnet den Autobestand 2023 als „deutlich höher als im Vorjahr“.

In konkreten Zahlen sei der Statistik zu entnehmen, dass am 1. Januar 2023 insgesamt 128 330 Kraftfahrzeuge inklusive Anhänger gemeldet waren. Das entspreche einer Steigerung um 1,24 Prozent (1 573 Kfz). Zum Vergleich: Im Landkreis lebten zum Stichtag 1. Januar 2022 insgesamt 121 773 Menschen. Auf jeden einzelnen Einwohner kommt statistisch also mehr als ein Fahrzeug beziehungsweise Anhänger.

Mehr Fahrzeuge als im Vorjahr

Bei Personenkraftwagen erhöhte sich der zugelassene Bestand im Vergleich zum Vorjahr um 440 auf 79 539 Fahrzeuge, darunter waren 577 Zulassungen von Elektroautos, derer es nun 1 511 im Landkreis gibt. Der Bestand an Krafträdern hat laut Pressemitteilung um 177 auf insgesamt 8 137 zugenommen.

Die größte Zunahme an Fahrzeugen im Landkreis Nienburg sei aber bei den Arbeits- und Sondermaschinen verzeichnet worden. Der Bestand an Lastkraftwagen stieg um 192 auf 6 360. Das entspricht einem Plus von 3,11 Prozent. Deutlich angestiegen sei auch die Zahl der vorhandenen Anhänger. 625 neue Anhänger bedeuten einen Anstieg auf 25 018 und damit ein plus in Höhe von 2,56 Prozent, teilt der zuständige Fachdienstleiter der Zulassungsstelle Nienburg, Hans-Heinrich Strathmann, mit.

Gegen das „Bemühen um eine Verkehrswende“

Die Anzahl der Zugmaschinen, die überwiegend im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt werden, beträgt laut Jahresstatistik 8 143 Fahrzeuge. Der Fahrzeugbestand der Arbeits- und Sondermaschinen (zum Beispiel Radlader oder Mähdrescher) habe sich laut Kreisverwaltung um 33 auf 873 Fahrzeuge erhöht (plus 3,92 Prozent).

Tatsächlich gibt es aber auch eine Kategorie, in der der Bestand 2023 gesunken ist. 260 Busse bedeuten ein Minus von zehn Fahrzeugen.

Die Entwicklung des Fahrzeugbestandes, so schreibt es der Landkreis in seiner Mitteilung, trotze dem „Bemühen um eine Verkehrswende“. Nur auf die Personenkraftwagen geblickt berechnet die Kreisverwaltung, dass auf 1 000 Einwohner 653 Autos kommen. 2020 waren es noch 636 Autos pro 1000 Einwohner. „Damit hat rechnerisch mehr als ein Drittel der insgesamt 51 494 Haushalte zwei Pkw zur Verfügung“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Gesamtdichte aller angemeldeten Kraftfahrzeuge – ohne Anhänger – im Landkreis Nienburg hat sich im Vergleich zu 2020 von 817 auf 848 Fahrzeuge pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner erhöht. Das ist laut Kreisverwaltung im Regierungsbezirk Hannover die höchste Fahrzeugdichte. Auf Platz zwei folgt der Landkreis Diepholz mit 844 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner. Der bundesweite Durchschnitt liegt deutlich niedriger bei 722 Fahrzeugen pro 1000 Einwohner.