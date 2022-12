Im Nienburger Spargelmuseum beginnen die Umbauarbeiten

Kuratorin Regina Steudte verpackt das wertvolle Tafel-Geschirr der „Burgdorfer Sammlung“. Gemeinsam mit Kris Häring (v.l.) und Sven Schulz deckt sie außerdem den ausgestellten Tisch ab, damit die Bauarbeiten losgehen können. © Museum Nienburg

Das Niedersächsische Spargelmuseum in Nienburg soll im Mai 2023 neu eröffnen ‒ mit einer komplett neu gestalteten Ausstellung und viel Platz für Kinder.

Nienburg – Die Umgestaltung des Niedersächsischen Spargelmuseums hat begonnen. Kuratorin Regina Steudte und die Museumsmitarbeiter Kris Häring (Haustechnik) und Sven Schulz haben in diesen Tagen alle Hände voll zu tun: Das wertvolle Spargelgeschirr samt Besteck der historischen „Burgdorfer Sammlung“, die Erntemaschinen und viele weitere Exponate müssen sorgsam verpackt und eingelagert werden.

Obergeschoss wird speziell für Familien und Kinder umgestaltet

„Das Niedersächsische Spargelmuseum wird komplett umgestaltet. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Gästen im kommenden Frühsommer einen völlig neuen musealen Ort präsentieren zu können“, wird Museumsleiterin Dr. Kristina Nowak-Klimscha in einer Pressemitteilung zitiert.

Kuratorin Regina Steudte erklärt, dass das Obergeschoss des Gebäudes speziell für Kinder und Familien gestaltet werde. Im Erdgeschoss werden zukünftig ausgesuchte historische Spargel-Keramik- und Porzellan-Exponate sowie Bestecke, unter anderem aus der „Burgdorfer Sammlung“, ausgestellt sein. „Wir möchten das Thema ‚Esskultur’ in den Vordergrund rücken“, stellt Regina Steudte dazu heraus. Zudem werde es ein multimediales Angebot geben. Der Außenbereich soll ebenfalls neu angelegt werden. Anfang 2023 werden die Vitrinen und das Inventar zurückgebaut, bevor die Ausstellungsgestaltungsfirma „hgb – Visuelle Kommunikation“ aus Hannover mit dem Neuaufbau der Ausstellung beginnt.

Das Niedersächsische Spargelmuseum ist seit Mai 2005 in einem rund 400 Jahre alten Niederdeutschen Hallenhaus untergebracht, das in Dolldorf im Landkreis Nienburg ursprünglich als Bauernhaus gedient hatte und 1963 in den Museumsgarten versetzt wurde.

Die Modernisierung wird laut Mitteilung von zahlreichen Sponsoren unterstützt: der Stiftung Niedersachsen, der Niedersächsischen Sparkassenstiftung mit der Sparkasse Nienburg, dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landkreis und der Stadt Nienburg/Weser, der Neuhoff-Fricke Stiftung, dem Landschaftsverband Weser-Hunte, der Bingo-Umweltstiftung Niedersachsen, der VGH-Stiftung und der Wirker-Stiftung.

Derzeit ist das Spargelmuseum geschlossen. Der voraussichtliche Eröffnungstermin ist Sonntag, 21. Mai 2023, anlässlich des Internationalen Museumstages.