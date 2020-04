Husum: Unbekannte laden Müll ab

Wer kennt das Tapetenmuster?

+ © Polizei Am Friedhof in Husum haben die Täter den Müll abgeladen. © Polizei

Husum - Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 20. April auf den 21. April Hausmüll auf dem Friedhofsparkplatz "Am Horstberg" in Husum abgeladen.