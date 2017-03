Hier tut sich ja etwas

In das gelbe Gebäude, Lange Straße 64, zieht der niederländische Unterwäsche-Konzern „Hunkemöller“.

Nienburg - von Kristina Stecklein. Damen und Herren, aufgepasst: In Nienburgs Innenstadt tut sich etwas. Der Unterwäsche-Liebling "Hunkemöller" kommt in die Lange Straße.

Mit Sichherheit kennen viele – angenommen, der Fernseher läuft ab und zu länger und dient nicht nur lediglich als Geräuschkulisse – die TV-Werbung, in der eine 1,58 Meter große Blondine äußerst dünn bekleidet durch die Straßen Londons läuft.

Bis vor einem Jahr war Sylvie Meis, ehemals van der Vaart, das Werbegesicht der niederländischen Dessous und Lingerie-Kette „Hunkemöller“. Gut, mit Ex-Frau von Kicker Rafael van der Vaart ist wohl in Nienburg nicht zu rechnen. Sehr wohl aber mit dem beliebten Wäschekonzern: Der soll im Mai in die Lange Straße 64 ziehen. Das bestätigte die zuständige Berliner PR-Agentur gegenüber dem Blickpunkt. Ein genaues Datum stünde noch nicht fest, die Arbeiten in den Räumlichkeiten selbst haben jedoch bereits begonnen. Seitens der Stadt Nienburg gibt es allerdings noch keine weiteren Auskünfte. Sicher ist: Auf der „Hunkemöller“-Homepage werden aktuell sowohl Shop-Manager als auch Teilzeitverkäuferinnen und Minijobber gesucht.

In der Zwischenzeit hat sich aber noch etwas getan: In der Langen Straße 57, ehemals Intersport Profimarkt, hat ein Geschäft für Hobby, Kunst- und Bastelbedarf eröffnet.

Der Innenstadt-Leerstand wird also effektiv bekämpft. Und nicht nur mit „Bäckereien, Friseuren und Schuhläden“, wie manch' böse „Social-Media“-Zunge wohl gerne behauptet.

Quelle: BlickPunkt Nienburg