Hoya/Eystrup: Fahrradeigentümer gesucht 

Hoya/Eystrup - Die Polizei Hoya sucht die Eigentümer von drei Rädern, die bereits im August gestohlen wurden.

Die Polizei Hoya stellte vor kurzem bei einer 14-jährigen und einem 15-jährigen Jugendlichen drei Fahrräder sicher, die vermutlich am 30. August zwischen 3 Uhr und 4.10 Uhr am Bahnhof in Eystrup und in Hoya gestohlen oder unbefugt in Gebrauch genommen worden sind.

+ Herrensportrad Hopp Skywing 500 © Polizei Hoya

Hierbei handelt sich um ein blaues 28er Damenrad, ein Herrensportrad Hopp Skywing 500 sowie ein Mountainbike Kalkhoff Terra Fox.

Die Fahrradeigentümer konnten bislang nicht ermittelt werden. Personen, die Hinweise auf die Eigentümer der Fahrräder geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Hoya unter Tel. 04251/934640 zu melden.

+ Mountainbike Kalkhoff Terra Fox. © Polizei Hoya

Quelle: BlickPunkt Nienburg