Stock-Car-Rennen Linsburg: Marius Friemelt holt den Pokal

Wilde Fahrten und tollkühne Fahrer gab es beim Stock-Car-Rennen in Linsburg zu sehen.

Linsburg - Die sommerliche Hitze hat den Motorsportclub Linsburg, der zum 32. Mal das Stock-Car-Rennen in der Linsburger Feldmark organisiert hat, vor große Probleme gestellt. Denn der Rundkurs auf dem die Rennen ausgetragen wurden, musste ständig bewässert werden.

Dennoch hatten die rund 70 Teilnehmer viel Spaß bei der zweitägigen Veranstaltung. Die Zuschauer, die zum Teil mit Sonnenschirmen gekommen waren und viel Staub schlucken mussten, bekamen viel kaputtes Blech und zerbeulte Autos zu sehen. Am Start waren auch mehrere heimische Teilnehmer des gastgebenden MSC Linsburg.

Die meisten Punkte vergab die Jury, wenn ein gegnerisches Fahrzeug um mindestens 90 Grad gedreht oder zum Überschlag gebracht werden konnte. Minuspunkte gab es hingegen bei Angriffen auf die Fahrertür. Da die Sicherheit bei den Stock-Car-Fahrzeugen im Vordergrund steht, wurden bei den Autos sämtliche Scheiben entfernt und die Türen mussten verschlossen sein. Stock-Car-Rennen sind nicht so gefährlich wie es für die Zuschauer aussieht, erklärte Till Engelbarth, Pressesprecher des MSC Linsburg.

Ein Beulendoktor ist bei den Rennen nicht erforderlich, denn zum Bordwerkzeug eines jeden Fahrzeugs gehört ein Vorschlaghammer. Denn wenn ein Fahrzeug nach einem Crash oder Überschlag nicht mehr fahrbereit ist, stehen im Fahrerlager oder an der Rennstrecke einige Helfer bereit, die sofort mit den Reparaturen oder Reifenwechsel beginnen.

Während die meisten Fahrer und Helfer den ersten Renntag bei der Zeltdisco ausklingen ließen, schraubten anderen die halbe Nacht hindurch, um am zweiten Renntag wieder fahren zu können. Beim Stock-Car-Rennen, bei dem es nicht auf Schnelligkeit ankommt, waren fast alle Fahrzeugmarken vertreten. Die Teilnehmer gingen in drei verschiedenen Wertungsklassen an den Start und lieferten sich spannende Rennen.

Auf dem zweitägigen Programm standen auch Auto-Cross- und Cross-Kart-Rennen, bei denen es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiederum auf Schnelligkeit ankam.

Das Rodeo um das Preisgeld und den Pokal von Carla’s Pizza Stube Nienburg konnte der Lokalmatador Marius Friemelt vom MSC Linsburg für sich entscheiden.

+ Das Publikum harrt trotz heißer Themperaturen an der Strecke aus. © Andermann

Dank und Anerkennung zollten die Organisatoren abschließend gegenüber den zahlreichen Helferinnen und Helfern, den Landwirten und Lohnunternehmen, die ihre Flächen und Traktoren zur Verfügung gestellt hatten, und gegenüber den Sponsoren, ohne deren Unterstützung die Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

