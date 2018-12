Heimatgefühl im Mali-Einsatz

Bürgermeister Henning Onkes und Wilhelm Schlemermeyer übergeben das Nienburger Ortsschild an Soldaten.

Nienburg/Langendamm - Die Garnisonstadt Nienburg hat im Rathaus ein Zeichen der Solidarität gesetzt. Bürgermeister Henning Onkes übergab zusammen mit Wilhelm Schlemermeyer, Ortsbürgermeister von Langendamm, einer Delegation des Zentrums für Zivil Militärische Zusammenarbeit der Bundeswehr (ZentrZMZBw) ein Ortsschild der Stadt. Dieses Schild geht im Januar mit zum Einsatz nach Mali und steht symbolisch für die Unterstützung aller Nienburger, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Ortsschild Nienburg – Ortsteil Langendamm – soll den eingesetzten Soldaten den Rückhalt ihrer Garnisonstadt auch im 4 129 Kilometer entfernten Gao verdeutlichen, heißt es. Gleichzeitig wird es auch ein Sinnbild für die Integration der Bundeswehr am Heimatstandort darstellen.

Onkes sei es wichtig gewesen, das Schild zu übergeben. „Nienburger Soldaten werden seit vielen Jahren weltweit in den verschiedensten Auslandseinsätzen gebraucht. Mit der Übergabe des Schildes will ich ein deutliches Zeichen der Verbundenheit zwischen den Bürgern der Stadt Nienburg und den Soldaten der Clausewitz-Kaserne setzen.“

Im Anschluss an die Übergabe wünschten Onkes und Schlemermeyer allen Soldaten einen erfolgreichen Einsatz und eine gesunde Rückkehr aus Mali in ihre Heimat.

Unter der Führung von Oberst Joachim Miller, Kommandeur des ZentrZMZBw, nahm die Delegation das Ortsschild mit Stolz entgegen. „Unsere Soldaten werden es im Januar mit nach Mali nehmen und dort einen würdigen Platz im Camp ,Castor‘ finden“, sagte Miller.

Einsatzerfahrenere Soldaten berichtete, dass in der Vergangenheit auch schon andere Garnisonstädte ein Ortschild mit auf die Reise gegeben haben. So reiht sich Nienburg in diese Tradition ein.