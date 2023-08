Havarie im Nienbuger Hafen beschäftigt Feuerwehr einen halben Tag lang

Während die Feuerwehr das Wasser aus der angehobenen Schute pumpte, macht sich ein Taucher der DLRG für den Einsatz bereit. © Feuerwehr

Eine Havarie im Nienburger Hafen hat die Feuerwehr der Stadt am Sonntag über viele Stunden beschäftigt. Die Alarmierung lautete laut Pressesprecher Marc Henkel zunächst auf „Schiffunfall klein, Leckage“.

Nienburg – Mit zwei Fahrzeugen seien die Einsatzkräfte sofort zum Hafen gefahren, wo sie eine überdachte Schute vorfanden, die zu diesem Zeitpunkt bereits zur Hälfte gesunken war. Es handelte sich dabei um die Schute, die als Anleger für die Motor-Barkasse „Kleine Nienburgerin“ genutzt wurde. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich laut Marc Henkel glücklicherweise keine Menschen an Bord.

Im ersten Schritt hätten die Feuerwehrleute überprüft, ob Schadstoffe auslaufen würden. Dies taten die Nienburger Kräfte zunächst von Land aus. Parallel sei das Rettungsboot von Samtgemeinde Heemsen und Stadt Nienburg eingetroffen, um die Kontrolle von der Wasserseite aus durchzuführen.

„Beide Untersuchungen konnten kein Austritt bestätigen. Um jedoch eine mögliche Umweltverschmutzung einzugrenzen, wurden aus dem Feuerwehrhaus Nienburg schwimmende Ölsperren angefordert“, schreibt Marc Henkel in seiner Pressemitteilung zum Vorfall.

Während des Wartens auf die Ölsperren organisierte die „Reservistenkameradschaft Marine Nienburg/Weser“ als Besitzer der Schute ein Kranunternehmen für eine mögliche Bergung. Nach einer Begutachtung durch diese Firma seien zwei Rundschlingen an der Schute angebracht und diese etwas angehoben worden. Das habe der Feuerwehr ermöglicht, mit zwei Pumpen vom Rettungsboot aus Wasser aus dem havarierten Fahrzeug zu schaffen.

Um kurz vor 23 Uhr konnte der Havarist an Land gehoben werden. © Marc Henkel / Feuerwehr

Reibungslos sei dieser Einsatzabschnitt jedoch nicht verlaufen, da sich eine der Schlingen bald löste und die Schute wieder unter Wasser glitt. Weitere Bergungsversuche blieben zunächst erfolglos. Ein erneuter Versuch wurde am frühen Abend unternommen. Die DLRG Nienburg unterstützte mit zwei Tauchern den Einsatz und brachte gegen 17 Uhr erneut Rundschlingen an der Schute an. Diese hätten es laut Marc Henkel erlaubt, ab 22 Uhr den nächsten Bergungsversuch zu unternehmen. „Niemand konnte zu dem Zeitpunkt sagen, wie sich die Last verhalten würde. Ein Auseinanderbrechen der Schute konnte nicht ausgeschlossen werden“, kommentiert Henkel. Dazu sei es aber nicht gekommen. Die Schute konnte über die Wasserlinie angehoben und leer gepumpt werden, sodass der 150-Tonnen-Kran die Schute kurz vor 23 Uhr an Land bringen konnte.

Dieser Einsatz war für die Feuerwehr nicht der erste an diesem Tag gewesen. Unmittelbar vor der Havarie waren sie aktiv, um den Rettungsdienst beim Tragen einer erkrankten Person durch ein enges Treppenhaus zu unterstützen.

Während der Arbeiten im Hafen gab es einen Alarm zu einer Tierrettung. Am Einsatzort angekommen, sei die Katze aber geflüchtet, offensichtlich steckte sie entgegen der Meldung doch nicht fest.