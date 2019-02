Revision nach Raser-Urteil: „Das hätte ihm eine Warnung sein müssen“

Nach Bewährungsurteil

+ © Archiv/Habermann Bei dem Unfall im April 2017 war der Angeklagte mit überhöhter Geschwindigkeit und Alkohol im Blut von der Straße abgekommen und mitsamt Auto und Beifahrer in mehrere dicke Bäume eingeschlagen. © Archiv/Habermann

Nienburg/Husum - Von Wiebke Bruns. In dem Strafverfahren gegen den Verursacher eines tödlichen Verkehrsunfall am 2. April 2017 auf der Landesstraße 370 in Höhe des Heye-Sees bei Husum hat die Staatsanwaltschaft Verden Rechtsmittel eingelegt.