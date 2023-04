Grundstückspreise: Stadt Nienburg am teuersten

Teilen

Wer ein Eigenheim sucht, der muss im Stadtgebiet Nienburg vergleichsweise am tiefsten in die Tasche greifen. Das geht aus dem Grundstücksmarktbericht 2022 hervor. © Privat

Landkreis – Wer 2022 im Landkreis Nienburg ein Haus kaufen wollte, der erlebte ein „Auf und Ab der Preise“. Dieses Fazit zieht der für den Kreis zuständige Gutachterausschuss Sulingen-Verden in seinem jüngsten Bericht über die Grundstücksmarktdaten. Demnach erreichte der Umsatz auf dem Immobilienmarkt im Kreis mit insgesamt 344 Millionen Euro einen neuen Rekordwert. „Es ist der höchste Stand aller Zeiten, der Umsatz des Vorjahres wird nochmals um 17 Prozent übertroffen. Die Zahl der Verkäufe ist allerdings mit 1614 Kauffällen gegenüber dem Vorjahr (1894) um 15 Prozent gesunken“, schreiben die Gutachter. Den Zuwachs im Umsatz führen sie auf die bebauten Grundstücke und da auf die gewerblichen Immobilien zurück.

In 792 Kaufverträgen wurden insgesamt 247 Millionen Euro umgesetzt. Da sei der Geldumsatz nochmals um 22 Prozent gestiegen, obwohl die Anzahl der Kaufverträge um sechs Prozent gesunken sei, schreiben die Gutachter. Der Anstieg im Geldumsatz wurde durch einen Zuwachs von rund 62 Millionen Euro beim Verkauf von sonstigen Grundstücken, insbesondere Gewerbeobjekten beeinflusst. Aber auch der Geldumsatz der frei stehenden Einfamilienhäuser hat laut Bericht um 15 Millionen Euro zugenommen.

„Vom Gesamtumsatz der bebauten Grundstücke entfallen 132 Millionen Euro auf frei stehende Einfamilienhäuser (2021: 117 Millionen). Der mittlere Preis für ein frei stehendes Haus beträgt 2022 im Landkreis Nienburg 250 000 Euro gegenüber 200 000 Euro im Vorjahr“, heißt es weiter. Die Spanne der Kaufpreise reicht von 38 000 Euro für eine sehr einfache Immobilie bis zu 1 180 000 Euro für ein hochwertiges Objekt. Insgesamt ist der mittlere Preis um 20 Prozent gestiegen. Demnach haben 16 frei stehende Einfamilienhäuser mehr als 500 000 Euro gebracht, im Vorjahr waren es nur fünf. „Im niedersachsenweiten Vergleich liegt der Landkreis Nienburg trotz der Steigerung unverändert im günstigen Bereich“, schreiben die Gutachter.

Gutachter: „Achterbahnfahrt“ der Preise

Innerhalb des Jahres 2022 hat die Preisentwicklung aber quasi eine Achterbahnfahrt gemacht. Von der Jahresmitte 2021 bis zur Jahresmitte 2022 sind die Immobilienpreise noch um neun Prozent gestiegen. Etwa ab Mai oder Juni 2022 sind die Preise dann aber aufgrund der gestiegenen Hypothekenzinsen, der erhöhten Energiepreise und der Unsicherheit durch den Ukrainekrieg bis Oktober wieder um etwa neun Prozent gesunken. „Die weitere Entwicklung der Immobilienpreise beobachtet der Gutachterausschuss zeitnah, zurzeit ist diese aber noch unklar“, heißt es weiter.

Innerhalb des Landkreises seien die Preise im Nienburger Stadtgebiet mit 302 000 Euro am höchsten (Stand Oktober 2022). Es folgt die Samtgemeinde Heemsen mit 252 000 Euro. In den übrigen Gemeinden beziehungsweise Samtgemeinden liegen die Schätzwerte zwischen 220 000 Euro in Steyerberg und 238 000 Euro in der Grafschaft Hoya. Nur in der Samtgemeinde Uchte liegt der mittlere Schätzwert mit 197 000 Euro noch unter 200 000 Euro. Zur besseren Vergleichbarkeit sind die genannten Preise auf ein normiertes Haus des Baujahres 1985 mit 145 Quadratmetern Wohnfläche und 800 Quadratmetern Grundstück in jeweils mittlerer Lage der Gemeinde beziehungsweise Samtgemeinde umgerechnet.

Die mittlere Lage bezieht sich jeweils auf die gesamte Verwaltungseinheit, nicht auf den Kernort. Regional liegen die Veränderungen der mittleren Schätzwerte gegenüber dem Jahresende 2021 zwischen plus zwei Prozent in Heemsen und minus sieben Prozent in Hoya. In den meisten Gemeinden liegt der mittlere Preis nach dem zwischenzeitlichen Hoch im ersten Halbjahr 2022 wieder auf dem Niveau des Vorjahres.

„Die Kaufpreise der einzelnen Objekte hängen im Wesentlichen von der Lage, dem Baujahr und der Größe der Wohnfläche und des Grundstückes ab. Daneben spielen natürlich auch die Ausstattung und der Zustand eine Rolle“, erläutern die Gutachter.

Auf Grundlage dieser Einflussgrößen habe der Gutachterausschuss Vergleichsfaktoren abgeleitet, die eine überschlägige Berechnung des Vergleichswertes ermöglichen. Im Internet ist dies über den Immobilienpreiskalkulator für 20 Euro möglich. Grundstücksmarktdaten in Detail unter www.immobilienmarkt.niedersachsen.de.