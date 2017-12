Gottesdienste zum Weihnachtsfest im Landkreis Nienburg

Landkreis Nienburg - Der Kirchgang gehört im Landkreis Nienburg für viele Familien zum Weihnachtsfest dazu. Besonders Heiligabend sind die Kirchen meist gut besucht.

In unserer Übersicht findet ihr den passenden Gottesdienst für euch:





Gottesdienste am Samstag und Heiligabend

Gottesdienste im evangelischlutherischen Kirchenkreis Nienburg:

Sonntag, 24. Dezember: Nienburg, St. Martin: 15.30 Uhr Gottesdienst im DRK-Heim 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Gottesdienst mit Posaunen-Chor, 23 Uhr Gottesdienst mit Kantorei;

Nienburg, St. m chael: 15 Uhr Krippenspiel, 17 Uhr Lichter-Gottesdienst;

Nienburg, Kreuzkirche: 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel und Engelschor, 18.30 Uhr Christvesper;

Erichshagen: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Gottesdienst mit Jugendweihnachtsspiel, 18 Uhr mit Posausenchor;

Holtorf: 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 22.30 Uhr mit Band;

Langendam : 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper;

Balge: 18 Uhr Christvesper;

Binnen: 16.30 Uhr Christvesper;

Bühren: 18.30 Uhr Christvesper;

Borstel: 15 Uhr Weihnachtspiel., 18.30 Uhr Christvesper;

Drakenburg: 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper;

Estorf; 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17.30 Uhr Christvesper;

Heem en: 15 Uhr Krippenspiel, 16 Uhr Christvesper in Anderten, 17 Uhr Christvesper;

Holte: 17 Uhr Christvesper;

Husum 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht;

Lichtenhorst: 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel und Posausenchohr;

Liebenau: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper in Wellie, 18 Uhr Gottesdienst mit Chor, 23 Uhr Christnacht;

m rklohe: 15 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim 15.30 Uhr Christvesper, 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 mit Posaunenchor, 22.30 Uhr Christn.; Penningsehl: 15 Uhr Krippenspiel, 17.15 Uhr mit Posaunenchor.;

Rodewald: St.Aegidien: 15.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel; 17 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18.30 Uhr Christvesper;

Rodewald: St. Johannis: 22 Uhr Christnacht;

Schweringen: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel und Posaunenchor, 23 Uhr Christm sse mit Chor;

Staffhorst: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper;

Steim ke: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 16 Uhr je Krippenspiel in Sonnenborstel und Wendenborstel, 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel in Stöckse, 17 Uhr Texte uund Lieder, 18 Uhr Christvesper; Wietzen: 15 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 16.30 Uhr Christvesper, 23 Uhr Christnacht;

Haßbergen: 16.30 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel

Gottesdienste im evangelischlutherischen Kirchenkreis Stolzenau-Loccum

Sonntag, 24. Dezember: Essern: 16 Uhr Christvesper mit Krippenspiel;

Nordel, 18 Uhr Christvesper mit Krippenspiel, 22 Uhr Christnacht in Lavelsloh.;

Landesbergen: 16 Uhr 1. Christvesper, 18 Uhr 2. Christvesper, 23 Uhr Mitternachtsmette;

Lavelsloh: 16 Uhr Christvesper I, 18 Uhr Christvesper II, 22 Uhr Christnacht;

Leese: 16 Uhr Christvesper, 18 Uhr Christvesper Krippenspiel Konfis, 23 Uhr Christmette;

Loccum 15.30 Uhr Andacht Abt Uhlhorn-Haus, 16 Uhr Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper mit Kantorei, 22 Uhr Christnacht mit Jugendlichen;

Münchenhagen: 14 Uhr Weihnachsandacht im Altenheim „Zur Linde“, 16 Uhr Fam lien- Gottesdienst mit Krippenspiel „Weihnachten im Stall“, 17.30 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christ-mitte „Nacht der Lichter“;

Nendorf 15.30 Uhr Krippenspiel mit Konfirm nden, 18 Uhr Christvesper;

Raddestorf: 16 Uhr Krippenspiel mit Konfirm nden, 18 Uhr Christvesper;

Rehburg: 15.30 Uhr Krippenspiel, 16.30 Uhr Krippenspiel, 18 Uhr Christvesper m Shanty-Chor Rehburg, 22 Uhr Gottesdienst z. Christnacht;

Bad Rehburg: 16.30 Uhr Christvesper;

Steyerberg: 11 Uhr Krabbel-Gottesdienst in Steyerberg, 13.30 Uhr Christvesper;

Düdinghausen, 15 Uhr Christvesper;

Mainsche, 16 Uhr Krippenspiel;

Steyerberg, 16.30 Uhr Christvesper;

Voigtei, 18 Uhr Christvesper;

Deblinghausen, 18 Uhr Christvesper;

Steyerberg, 23 Uhr Christnacht;

Schinna: 15 Uhr Familien-Gottesdienst, 18 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christmette;

Stolzenau: 15.30 Uhr Krippenspiel der Konfirmanden, 18 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christmette;

Uchte: 14 Uhr Christenvesper, 15 Uhr Krippenspiel in Darlaten, 17 Uhr Krippenspiel in Uchte, 23 Uhr Christmette;

Warmsen: 16 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, 17.30 Uhr Christvesper, 22 Uhr Christmette;

Wiedersahl: 16 Uhr Uhr Christvesper 1, 17.30 Uhr Christvesper 2, 22.30 Uhr Christmette;

Gottesdienste der katholischen Pfarrgemeinde Nienburg:

Samstag, 23. Dezember: Nienburg: 18 Uhr Heilige Messe;

Sonntag, 24. Dezember: Nienburg: 16 Uhr Kinder-Christmette;

Rodewald, Johanniskirche: 19 Uhr Christmette;

Nienburg: 22 Uhr Christmette;

Gottesdienste der katholischen Pfarrgemeinde Stolzenau:

Samstag, 23. Dezember: Uchte: 17 Uhr Vorabendmesse;

Stolzenau: 18.30 Uhr Vorabendmesse;

Sonntag, 24. Dezember: Liebenau: 15.30 Uhr Krippenspiel; Uchte: 17 Uhr Weihnachtsmesse am Heiligen Abend;

Stolzenau: 22 Uhr Christmette;

Gottesdienste der katholischen Kirchengemeinde St. Michael, Hoya und St. Marien , Bruchhausen-Vilsen:

Samstag, 23. Dezember: Bruchhausen-Vilsen: 17 Uhr Vorabendmesse mit anschl. Prediktgespr.;

Sonntag, 24. Dezember: Bruchhausen-Vilsen: 22 Uhr Christmette;

Gottesdienst der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten Nienburg:

Samstag 23. Dezember: Nienburg: 9.30 Uhr Predigt;

Gottesdienste für Eitzdorf, Magelsen, Wechold:

Sonntag 24. Dezember: Eitzendorf: 15 Uhr Kleinkind-Christvesper 17 Uhr Erwachsenen-Christvesper; Magelsen: 18 Uhr Erwachsenen-Christvesper;

Gottesdienste am ersten Weihnachtsfeiertag

Gottesdienste im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Nienburg:

Montag, 25. Dezember: Nienburg, St. Martin: 10 Uhr Gottesdienst mit Andacht;

Nienburg, St. Michael: 11 Uhr Gottesdienst;

Holtorf: 17 Uhr Gottesdienst mit Chor;

Langendamm : 10 Uhr Gottesdienst;

Balge: 10 Uhr Gottesdienst;

Borstel: 10.15 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor;

Heemsen: 10 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor; Husum 10 Uhr Gottesdienst;

Liebenau: 10 Uhr Gottesdienst ;

Marklohe: 10 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor;

Steimbke: 10 Uhr Gottesdienst;

Wietzen: 10 Uhr Gottesdienst, Posaunenchor;

Gottesdienste im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Stolzenau-Loccum

Monntag, 25. Dezember: Essern 10 Uhr Gottesdienst;

Landesbergen: 10 Uhr Gottesdienst;

Lavelsloh: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl;

Leese: 10 Uhr Gottesdienst;

Loccum 10 Uhr Gottesdienst;

Nendorf: 10 Uhr Gottesdienst;

Raddestorf: 10 Uhr Gottesdienst;

Bad Rehburg: 10 Uhr Gottesdienst;

Steyerberg: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Deblinghausen;

Schinna: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl;

Stolzenau: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl;

Uchte: 10 Uhr Gottesdienst;

Warmsen: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl;

Gottesdienste der katholischen Pfarrgemeinde Nienburg:

Montag, 25. Dezember: Nienburg: 11 Uhr Heilige Messe;

Gottesdienste der katholischen Pfarrgemeinde Stolzenau:

Montag, 25. Dezember: Steyerberg: 10 Uhr Festhocham;

Gottesdienste der katholischen Kirchengem inde St. Michaell, Hoya und St. Marien, Bruchhausen-Vilsen:

Montag, 25. Dezember: Hoya: 8.30 Uhr Festtagsmesse;

Bruchhausen-Vilsen: 11 Uhr Wortgottesfeier;

Gottesdienste für Eitzdorf, Magelsen, Wechold:

Montag, 25. Dezember: Wechold: 10.45 Uhr Fest.-Gottesdienst mit Posaunenchor und Einführung von Lektor Jürgen Stegmann;

Gottesdienste am zweiten Weihnachtsfeiertag

Gottesdienste im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Nienburg:

Dienstag, 26. Dezember: Nienburg, St. Martin: 10 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor;

Nienburg, Kreuzkirche: 10 Uhr Gottesdienst;

Erichshagen: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl;

Balge: 10 Uhr Gottesdienst in Bücken;

Drakenburg: 10 Uhr Gottesdienst;

Estorf; 10 Uhr Gottesdienst;

Holte: 10 Uhr Gottesdienst;

Husum 9.30 Uhr Gottesdienst in Schessinghausen, 10.30 Uhr Gottesdienst in Linsburg;

Lichtenhorst: 10 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor;

Liebenau 10 Uhr Gottesdienst in Wellie;

Staffhorst: 10.15 Uhr Gottesdienst;

Steimbke: 10 Uhr Gottesdienst in Wendenborstel;

Wietzen: 10 Uhr Krippenspiel;

Gottesdienste im evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Stolzenau-Loccum

Dienstag, 26. Dezember: Essern 10 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel;

Landesbergen: 10 Uhr Gottesdienst mit Likados;

Lavelsloh: 10 Uhr Gottesdienst in Bohnhorst;

Leese: 10 Uhr Gottesdienst in Landesbergen;

Loccum 10 Uhr Gottesdienst;

Nendorf: 10 Uhr Gottesdienst;

Raddestorf: 10 Uhr Gottesdienst;

Rehburg: 10 Uhr Gottesdienst mit Chor;

Steyerberg: 10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Deblinghausen;

Schinna und Stolzenau: 10 Uhr Gottesdienst in Stolzenau;

Uchte: 10 Uhr Gottesdienst;

Warmsen: 10 Uhr Gottesdienst;

Gottesdienste der katholischen Pfarrgemeinde Nienburg:

Dienstag, 26. Dezember: Rodewald, Johanniskirche: 9 Uhr Heilige Messe;

Nienburg: 11 Uhr Heilige Messe;

Gottesdienste der katholischen Pfarrgemeinde Stolzenau:

Dienstag, 26. Dezember: Liebenau: 10 Uhr Festhocham;

Gottesdienste der katholischen Kirchengemeinde St. Michael, Hoya und St. Marien, Bruchhausen-Vilsen:

Dienstag, 26. Dezember: Hoya: 8.30 Uhr Wortgottesfeier;

Bruchhausen-Vilsen: 10 Uhr Heilige Messe;

Gottesdienste für Eitzdorf, Magelsen, Wechold:

Dienstag 26. Dezember: Magelsen: 10 Uhr Gottesdienst;

