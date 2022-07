Kreis Nienburg: Beim Gender Budgeting hakt es noch

Von: Katrin Köster

Petra Bauer appelliert an Mädchen und Frauen, ihre finanzielle Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen. © Petra Bauer

Landkreis – Petra Bauer zieht im aktuellen Gleichstellungsbericht Bilanz: Wo lief es gut, wo ist noch reichlich Luft nach oben? So bewertet sie die Zusammenarbeit mit dem Personalbereich in der Kreisverwaltung als „richtig gut“. In Sachen „Gender Budgeting“ gibt es viel zu tun. Im Gespräch verrät sie außerdem, welche drei Wünsche sie einer guten Fee ans Herz legen würde.

„Der Gleichstellungsbericht 2019 - 2021 zeigt, dass der Landkreis Nienburg in Bezug auf die Themen rund um die Gleichstellung von Frauen und Männern gut aufgestellt ist“, heißt es im Fazit. Wo läuft es richtig rund?

Petra Bauer: Richtig gut läuft die Zusammenarbeit zwischen dem Personalbereich und mir als Gleichstellungsbeauftragte. Ich bekomme alle nötigen Informationen, die mit Personalauswahlverfahren zu tun haben, um entsprechend meiner Aufgabe agieren zu können. Ebenso bin ich sehr zufrieden, dass wir uns im Landkreis dazu entschlossen haben, eine einheitliche Regelung für geschlechtergerechte Sprache umzusetzen. So verwenden wir im Schriftgebrauch den Doppelpunkt, um alle Menschen anzusprechen. Bei der mündlichen Umsetzung und ebenso in Formularen und Fachprogrammen braucht es noch etwas Übung bzw. Zeit für die Umstellung.

In welchem Bereich besteht noch viel Handlungsbedarf?

Petra Bauer: Hier würde ich das Thema „Gender Mainstreaming“, verbunden mit dem Thema „Gender Budgeting“ nennen. Gender Mainstreaming ist eine politisch gewollte Strategie, die aktiv auf die Förderung der Gleichstellung hinwirkt, indem bereits vor politischen Entscheidungen geprüft wird, welche Auswirkungen diese konkret für welches Geschlecht haben werden. Gleiches gilt für „Gender Budgeting“. Hier geht es um den finanziellen Haushalt einer Kommune. Es wird mit systematischen Methoden untersucht, welches Geschlecht von finanziellen Zuschüssen profitiert. Hier wünsche ich mir, dass wir beginnen, Projekte entsprechend zu prüfen, um Ungleichbehandlungen von Frauen und Männern von vornherein in allen Bereichen zu mindern.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

Petra Bauer: Sowohl in 2020 als auch in 2021 musste ich so gut wie alle Veranstaltungen mit und für Frauen absagen. Gerade zu den jährlichen Aktionstagen zum 25. November als Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und dem 8. März als Internationalen Frauentag konnte ich keine Veranstaltung anbieten. Geplante Kooperationen und Projekte für die Öffentlichkeit wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Da geht der Kontakt zur Basis schnell verloren. Ab Sommer 2020 haben Beratungen, die dann jeweils telefonisch stattfinden mussten, stark zugenommen. Überwiegend Frauen baten um ein Gespräch, weil Homeoffice, Homeschooling und möglicherweise weitere Pflegeaufgaben zur Überforderung geführt haben. Ebenso hat der sonst regelmäßige Kontakt mit den Gleichstellungsbeauftragten aus den Kommunen des Landkreises nicht mehr stattfinden können. Nicht alle hatten sofort die Möglichkeit, mit Videokonferenzen zu arbeiten.

Sie schreiben, dass es keinen aktuellen Gleichstellungsplan gibt. Der ist aber ja laut §15 NGG verpflichtend. Warum gibt es keinen?

Petra Bauer: Ja, der Gleichstellungsplan 2021 – 2023 steht noch aus. Er bietet mir die Entscheidungsgrundlage, wenn es bei einem Personalauswahlverfahren dazu kommt, dass ein Bewerber und eine Bewerberin gleich gut abschneiden. Dann muss jeweils die Person genommen werden, deren Geschlecht laut Plan in der jeweiligen Gehaltsgruppe unterrepräsentiert ist. Aufgrund von mehreren Personalwechseln im zuständigen Bereich und der Corona-Pandemie mit anderen Prioritäten ist die Erstellung des Gleichstellungsplans in den Hintergrund gerutscht. Meine Aufgabe ist es, immer wieder darauf hinzuwirken, dass er erstellt wird. Inzwischen steht er kurz vor der Vollendung.

Sie haben drei Wünsche in puncto Gleichstellung frei – welche wären das für den Kreis Nienburg?

Petra Bauer: Mein größter Wunsch ist, dass alle Kommunen im Landkreis ihre Stellen je nach Anzahl der Einwohnenden mit einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten mit 15 bis 20 Stunden beschäftigen, mindestens aber im Nebenamt mit zehn Stunden.

Ein weiterer Wunsch ist, dass Mädchen und Frauen frühzeitig in ihrer Lebensplanung an ihre finanzielle Unabhängigkeit und Sicherheit denken; dazu gehört ein Beruf, der Zukunftsaussichten hat, in dem es Führungspositionen zu erreichen gibt und der außerhalb der typischen Geschlechterberufen zu finden ist.

Und dass Menschen jeglichen Geschlechts oder sexueller Ausrichtung Anerkennung finden und sich angesprochen fühlen. Innerhalb unserer Verwaltung haben wir uns deshalb entschlossen, auf die geschlechtergerechte Sprache zu achten und sie umzusetzen.