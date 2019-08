Gewerbeflächen in Nienburg versteigert: NBG erhält Zuschlag 

Jetzt stehen Gespräche an

+ © Johanna Müller Jetzt ist es raus: Ein Investor hat die Gewerbefläche gekauft. © Johanna Müller

Nienburg - Von Johanna Müller. An der südlichen Langen Straße in der Nienburger Innenstadt könnte sich schon bald etwas tun. Die große Gewerbefläche der Hausnummern 12 bis 16 ist am Mittwoch versteigert worden.