Gesuchter Straftäter festgenommen 

Landesbergen - Ein aus Baden-Württemberg zugezogener 37-jähriger Mann wurde heute Morgen gegen 10 Uhr in Landesbergen festgenommen.

Der per Haftbefehl gesuchte Mann war vom Amtsgericht Karlsruhe wegen eines Kapitaldeliktes ausgeschrieben.

Am Vormittag erfolgte dann der Zugriff und die Festnahme durch Fahndungskräfte der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg und Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes des Polizeikommissariats Stolzenau an der Wohnanschrift in Landesbergen.

Obwohl der Mann als gewalttätig eingestuft war, leistete er bei seiner Festnahme keinen Widerstand, berichtet die Polizei. Er wurde dem Haftrichter am AG Stolzenau vorgeführt und anschließend zur Justizvollzugsanstalt nach Hannover gebracht.





Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa