„Gesicht zeigen“: Ausstellung von Vera Volta in Loccum

Von: Beate Ney-Janßen

„Ich sehe dich!“: Gesichter haben es Vera Volta angetan – maskenhaft sind ihre aktuellen Bilder. © Beate Ney-Janßen

„Ich bin noch lange nicht am Ende“, sagt Vera Volta. Am Ende ihrer Leidenschaft für Gesichter, Köpfe, Menschen und das, was sie darin sieht. Im Religionspädagogischen Institut Loccum (RPI) zeigt sie einen Ausschnitt aus dem, was sie seit den 1970er-Jahren auf Leinwand und Papier gebracht hat. Der passende Titel ihrer Ausstellung: „Gesicht zeigen“.

Loccum – Eine Serie Selbstporträts von Künstlerin Vera Volta aus Hannover hängt am Anfang der Ausstellung. Viele Ansichten und Seiten dessen, was sie beim Blick in den Spiegel erhascht hat. Freunde, Bekannte oder auch Unbekannte schauen diejenigen an, die weitergehen auf den Fluren des Instituts.

Zwei, drei Bilder stehen noch unfertig in ihrem Atelier und sollen demnächst nach Loccum kommen. Und dann ist dort noch das Porträt des Mannes, den sie auf einem Bahnsteig nur flüchtig gesehen hat. „Vermutlich ein Flüchtling“, sagt Volta. Sein verzweifelter Gesichtsausdruck habe sich ihr eingeprägt. Ob es dieses Bild nach Loccum schafft? Ungewiss. Bislang hat sie nur diese Erinnerung im Kopf.

Ausstellung noch bis zum 2. April zu sehen

An exponierter Stelle hängt ein Plakat. Eines, das sie für eine Demonstration gegen den Irak-Krieg gemalt hat. Von der Straße ins RPI. „Und eigentlich passt es auch heute wieder“, sinniert sie angesichts der rudimentären nackten Körper und des brüllenden Schreis, der sich verzweifelt aus einem der Münder Bahn bricht. Ihr Lebensgefühl im Wandel der Zeit lässt sich an anderen Bildern nachvollziehen.

Von dem düsteren Porträt in schwarz-weiß, das sie als 18-Jährige malte, bis zu den großformatigen Quadraten, auf denen sich in allen leuchtenden Farben des Regenbogens Gesichter tummeln. Ähnlich, wie die Farbgebung, wechseln auch die Stile. Sich ausprobieren, Neues wagen, nicht am Ende sein – das zeigt die Ausstellung deutlich mit ihren Wechseln von nahezu naiver Malerei über kubistische Anklänge, einer Prise Blauem Reiter, vom Im- zum Expressionismus und noch weiter.

„Gesicht zeigen“ ist im RPI, Uhlhornweg 10-12 (Loccum) bis Sonntag, 2. April, zu sehen. Geöffnet ist – bei freiem Eintritt – täglich von 7.30 bis 20 Uhr, sonntags von 8 bis 14 Uhr.