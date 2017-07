Brandstiftung: Gericht sieht keine Mordabsicht

Anklage zugelassen

Verden/Nienburg - Von Wiebke Bruns. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft Verden war es ein versuchter Mord, den ein 49 Jahre alter Angeklagter aus Nienburg im Januar 2017 in der Ziegelkampstraße unternommen hat, als er einen brennenden Holzscheit in den Briefschlitz eines Wohnhauses geschoben hat. Doch die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Verden hat die Anklageschrift nur hinsichtlich der weiteren Vorwürfe zugelassen. Somit muss sich der Mann wegen versuchter Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Am Freitag war Prozessauftakt.