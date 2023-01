Geiselnahme: Opfer laut Polizei vier Monate nach Tat „sehr glaubwürdig“

Von: Wiebke Bruns

Nach einer mutmaßlichen Geiselnahme hat die Polizei eine Gefährderansprache durchgeführt. Davon berichten Beamte vor dem Landgericht Verden.

Verden/Nienburg – Am Abend des 22. Mai 2021 erschien ein heute 35 Jahre alter Mann bei der Polizei in Nienburg und berichtete, dass er unmittelbar zuvor von seinem Ex-Chef und zwei weiteren Männern an einen abgelegenen Ort gefahren, geschlagen und mit Waffen bedroht worden sei. „Ich habe ihm geglaubt, dass er angsterfüllt war“, sagte am Landgericht Verden die Polizistin, die damals Dienst auf der Wache hatte.

Eskalation der Situation nach Kündigung: Betroffener solle in Nienburg nie mehr als Friseur arbeiten

Der spätere Hauptsachbearbeiter empfand den Nienburger vier Monate nach der Tat bei einer Befragung als „sehr glaubwürdig“. Er habe den Eindruck gehabt, dass der Mann „das wirklich erlebt und immer noch Angst habe“.

Verübt haben sollen die Tat, der Vorwurf lautet unter anderem auf Geiselnahme, die 42, 36 und 26 Jahre alten Angeklagten. Es soll sich um zwei Brüder und einen Cousin aus Nienburg handeln. Im Friseursalon des 42-Jährigen soll der Geschädigte zuvor gearbeitet haben.

Nach seiner Kündigung sei von ihm verlangt worden, nicht mehr in Nienburg als Friseur zu arbeiten und die Stadt zu verlassen. Unklar ist, ob für drei Monate oder in drei Monaten. Dies könnte daran liegen, dass die Aussagen immer übersetzt werden mussten. Jedoch soll der 35-Jährige unterschiedlich demonstriert haben, wie er mit den Waffen, erst sei es ein Messer gewesen, dann eine Pistole, bedroht worden sei. Einmal zeigte er die Klinge an der Kehle, dann unter dem Kinn.

„Heute ist dein letzter Tag. Ich werde dich umbringen und in den Brunnen hier werfen“, sei ihm angedroht worden. Damit soll ein Regenrückhaltebecken gemeint gewesen sein. Dorthin habe das Trio ihn gebracht. „In seiner Todesangst habe er den Forderungen zugestimmt“, berichtete der Ermittler aus der Aussage. Nachdem der Geschädigte zugestimmt habe, sei er wieder in die Nähe seiner Wohnung gefahren worden.

Angeklagte schweigen bislang ‒ bei der Gefährderansprache im Mai 2021 bestritten sie die Vorwürfe

Noch am selben Abend war den Angeklagten durch die Polizei eine Gefährderansprache gemacht worden. Dabei war „die Stimmung nicht gut und die drei uneinsichtig“, erinnerte sich eine weitere Polizistin. Der 26-Jährige habe die Vorwürfe bestritten. In dem Prozess schweigen die drei Nienburger bislang.

Für Verwunderung hatte am ersten Verhandlungstag die Aussage des Nebenklägers gesorgt, dass er am selben Abend mit der Polizei am mutmaßlichen Tatort gewesen sei. Denn dazu soll es nicht den kleinsten Hinweis in den Akten geben. Ein junger Polizeibeamter bestätigte dies jedoch: „Wir waren vor Ort, haben aber nichts weiter gefunden“. Ob Gras runtergedrückt, Reifenspuren erkennbar waren, wollte Verteidigerin Katharina Theuerkaufer wissen. „Uns ist nichts aufgefallen“, antwortete der Zeuge.

Der Prozess wird fortgesetzt. Zunächst nur mit einem sogenannten Sprungtermin. Mitte Februar will die 10. Große Strafkammer zwei weitere Zeugen hören. Wenn die übrigen Verfahrensbeteiligten kein weiteres Beweisprogramm als erforderlich ansehen, könnte dann bereits plädiert und das Urteil verkündet werden.