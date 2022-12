Gefragter Mann geht in Ruhestand: Fachbereich Umwelt unter neuer Leitung

Verabschiedung und Begrüßung: Manuel Wehr (M.) verlässt den Fachbereich Umwelt beim Landkreis Nienburg und übergibt sein Aufgabengebiet an Christine Schnorr. Landrat Detlev Kohlmeier verabschiedet den langjährigen Beamten. © Landkreis Nienburg

Der Landkreis Nienburg verzeichnet in diesen Tagen in den Worten von Landrat Detlev Kohlmeier einen „besonderen Abschied“. Fachbereichsleiter Umwelt, Diplom-Ingenieur Manuel Wehr, hat Ende November seinen Ruhestand begonnen. Seine Nachfolge übernimmt Christine Schnorr.

Landkreis – „Manuel Wehr kam als Berufsanfänger nach dem Referendariat zum Landkreis und verlässt ihn als Fachbereichsleiter und gefragter Fachmann“, wird Landrat Detlev Kohlmeier in einer Pressemitteilung zitiert. Frisch von der Leibniz Universität Hannover sei Manuel Wehr ab 1984 zunächst als Referendar beim Land Niedersachsen in der Zusatzqualifikation für den höheren bautechnischen Dienst im Gebiet Wasserwesen tätig gewesen.

Im November 1986 wurde ihm beim Landkreis Nienburg die Leitung des Amtes für Wasserwirtschaft und Abfallbeseitigung übertragen, blickt der Kreis auf Wehrs Karriereweg zurück. Es folgte 1989 die Ernennung zum Bauassessor und Beamten, zwei Jahre später die Beförderung zum Bauoberrat und schließlich 2010 zum Baudirektor. Seit 2000 hatte er die Verantwortung für den Naturschutz inne und 2006 sei der Bereich „Umwelt“ in seinem heutigen Zuschnitt mit den Aufgaben Wasserwirtschaft, Naturschutz, Umweltrecht und Kreisstraßen geschaffen worden.

Informationen in diktierfähiger Form

Während seiner Dienstzeit beim Landkreis habe Manuel Wehr sein theoretisches Wissen fortwährend erweitert. Wer etwas von ihm habe wissen wollte, so Landrat Kohlmeier, habe eine unheimliche Qualität und Menge an Informationen in diktierfähiger Form von ihm erhalten. Er habe durch das Einbringen seiner Fachlichkeit an der Gestaltung von Gesetzen mitgewirkt. In einer ganzen Reihe von Verbänden und Projektgruppen habe er seine Positionen mit Kompetenz und Engagement eingebracht, die über den Landkreis hinaus wahrgenommen wurden, lobt die Kreisverwaltung.

Durch dieses Auftreten sei Manuel Wehr schließlich zum Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Amtsleiter für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kreisstraßen aller Landkreise in Niedersachsen gewählt worden. Schon früh habe Manuel Wehr die Entwicklungen durch den Klimawandel erkannt. Der umfassende Hochwasserschutzplan für die Mittelweser und das Managementkonzept zur Bewirtschaftung von Wassermengen seien erfolgreich unter seiner Verantwortung entstanden.

„Mein Herz liegt immer am Wasser“

Manuel Wehr selbst betonte bei seiner Verabschiedung, dass sein Engagement nur in Zusammenarbeit mit einem immer unterstützenden Team möglich gewesen sei. Ihm habe die Arbeit immer Spaß gemacht, auch weil er sich stets getragen gefühlt habe, denn thematisch sei er ohnehin am richtigen Platz gewesen. „Mein Herz liegt immer am Wasser. Als Schüler im Ruderverein und beim Beobachten der Schifffahrt auf der Weser. Als Student, wenn es um den Hafenbau, Schifffahrtsstraßen oder die Bemessung von Wellenbrechern ging.“

Mit dem 1. Dezember hat Christine Schnorr die Nachfolge von Manuel Wehr angetreten. Sie hatte zuvor bereits Gelegenheit, den Fachbereich mit seinen Themen und Mitarbeitenden kennenzulernen. „Ich freue mich darüber, dass ich auf ein tolles Team mit einem guten Mix aus erfahrenen und neuen Fachleuten bauen kann“, so die 35-Jährige. Christine Schnorr hat 2013 an der Leibniz Universität in Hannover ihren Abschluss im Bereich Wasserressourcen- und Umweltmanagement gemacht. Im Anschluss daran war sie bei der Bezirksregierung Köln tätig und hat an der Umsetzung der europäischen Richtlinie für Hochwasser-Risikomanagement mitgewirkt.

Beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Hildesheim war Christine Schnorr sechseinhalb Jahre unter anderem als Projektkoordinatorin tätig und hat die Auswirkungen des Klimawandels auf Hochwasser und Niedrigwasser untersucht.