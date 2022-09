Gasalarm beim Nienburger Altstadtfest

Teilen

Die Lange Straße wird von den Einsatzkräften im Bereich der Einsatzstelle komplett gesperrt. © Marc Henkel

Straßen gesperrt und Läden geräumt: Einsatzkräfte fanden ein beschädigtes Kabel im Erdreich.

Nienburg – Gasalarm mitten im Nienburger Altstadtfest – damit waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Nienburg am Samstagnachmittag konfrontiert. Wie Marc Henkel, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Nienburg/Weser, mitteilt, meldete ein Ladenbesitzer an der Langen Straße gegen 15.40 Uhr einen Gasgeruch in seinem Geschäft. Umgehend alarmierte die Leitstelle Schaumburg die Feuerwehr Nienburg, den Rettungsdienst sowie die Polizei, die durch die Bereitschaftspolizei unterstützt wurde. Parallel wurde der ABC-Zug des Landkreises alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab es in den Geschäftsräumen eine starke Geruchsbelästigung, diese sei aber laut Zeugen aus einem Versorgungsschacht vor dem Gebäude gekommen. Vorsorglich sperrte die Bereitschaftspolizei den Bereich der Einsatzstelle in einem Radius von 50 Metern ab.

Bei ersten Messungen konnte kein ausgetretenes Gas festgestellt werden. Die Einsatzkräfte öffneten nach und nach die Versorgungsschächte im betroffenen Bereich, um gegebenenfalls die Herkunft des Gases feststellen zu können. Der ABC-Zug unternahm ebenfalls Messungen und konnte in den Schächten eine hohe Konzentration von Kohlenmonoxid feststellen – jedoch auch ihnen gelang keine genaue Lokalisierung.

Da die Lage in Bezug auf die Herkunft unklar blieb, wurden die Avacon und die Stadtwerke verständigt. Plötzlich fing der Erdboden im Bereich der Einsatzstelle an zu vibrieren und die Geruchsbelästigung wurde schlagartig stärker, schreibt Henkel. Dies veranlasste die Feuerwehr und die Bereitschaftspolizei den bisherigen Absperrbereich zu erweitern. Läden mussten geräumt und geschlossen werden. Auch die Marktbeschicker des Altstadtfestes mussten im Einsatzbereich umgehend ihren Betrieb einstellen.

Nachdem sich ein Mitarbeiter der Avacon ein Bild von der Lage gemacht hatte, überprüfte dieser aufgestellte Stromkästen. Dabei stellte sich heraus, dass scheinbar ein Kabel im Erdreich beschädigt war. Dies habe zu den Vibrationen des Erdreiches und dem Geruch geführt. Nachdem der betroffene Bereich freigeschaltet wurde, hörten die Vibrationen und die Geruchsbelästigung auf, berichtet Henkel. Gegen 17 Uhr konnten dann endgültig Entwarnung gegeben und die Sperrungen aufgehoben werden.

Die Einsatzstelle wurde für weitere Maßnahmen an die Avacon übergeben. Im Einsatz waren circa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr und ABC-Zuges, Teile des Rettungs- beziehungsweise Bereitschaftsdienstes, die Polizei Nienburg mit der Bereitschaftspolizei sowie das Ordnungsamt der Stadt Nienburg/Weser.

Der ABC-Zug unternimmt ebenfalls Messungen und stellt eine hohe Konzentration von Kohlenmonoxid fest. © Privat