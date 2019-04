Frühe Diagnose nimmt den Leidensdruck

Nienburg - Von Jens Heckmann. Egal um welche Art von Handicap es geht – die Fachleute der Lebenshilfe Nienburg werden nicht müde, eine frühzeitige Diagnose und vor allem eine früh einsetzende Unterstützung für betroffene Kinder anzumahnen. Heinrich Block (Name von der Redaktion geändert) ist ein gutes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn rechtzeitig geholfen wird.

Heinrich, 1998 geboren, hat frühkindlichen Autismus. Es fällt ihm schwer, mit Menschen in Kontakt zu treten, soziale Signale und Regeln zu verstehen und zu äußern. Schon vor dem Kindergarten gingen die Eltern zur Beratungsstelle für Früherkennung der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Nienburg. „Seitdem habe ich ihn begleitet“, berichtet Silke Wiener-Redlich von der autismusspezifischen Beratung und Förderung der Lebenshilfe.

„Autismus wurde in früheren Jahren nur schwer oder gar nicht erkannt“, weiß Sabine Bilda, Gruppenleiterin in der „Bildungs-Basis“ der Lebenshilfe und als solche quasi Heinrichs derzeitige „Chefin“. Den typischen Autismus gebe es nicht, und das mache die Diagnose nicht einfacher. „Vielfach“, so Bilda, „galten Menschen mit Autismus einfach als in sich gekehrt, zurückgezogen oder eigenartig.“

Nach dem Kindergarten ging Heinrich auf die Helen-Keller-Schule. Dort gab es schon 2001 Integrationsklassen. Seine Lehrerin merkte, dass in Heinrich mehr Fähigkeiten schlummerten, als auf den ersten Blick erkennbar war: „Die Lehrerin regte den begleiteten Besuch einer Regelschule an“, erinnert sich Silke Wiener-Redlich. Auch das übernahm – im Rahmen der Hilfe zur angemessenen Schulbildung – die Lebenshilfe. „Heinrich ist teilbegabt“, sagt sie. „Im sozial-emotionalen Bereich ist er eingeschränkt. In Mathe aber richtig gut!“

Dieses Potenzial zu erkennen, war nicht einfach. „Heinrich kann nicht sprechen. Er bekam einen ,Talker‘ und ein Laptop, um zu kommunizieren“, berichtet Silke Wiener-Redlich. Doch damit war es nicht getan. „Er wusste zwar, was er ausdrücken wollte, aber er konnte das physisch nicht umsetzen.“ Gemeinsam tüftelten Heinrich und Silke Wiener-Redlich ein System aus, über das er sich mitteilen konnte: „Ich habe seine Hand genommen und ihm jedes Mal, wenn er einen Buchstaben drücken musste, einen Impuls gegeben.“

Auf diese Weise hat es lange gedauert, Sätze zu formulieren. „Heute schreibt Heinrich so nebenbei. Ruckzuck! Er guckt kaum noch hin!“, sagt Bilda stolz. „Er hat im Laufe der Jahre unglaubliche Fortschritte gemacht“, bestätigt auch Wiener-Redlich.

2018 wechselte Heinrich von der Schule in die „Bildungs-Basis“. Dort wird er behutsam an das Arbeitsleben herangeführt. Auch in der „Basis“ leistet Silke Wiener-Redlich Unterstützung und berät die Kolleginnen. „Heinrich braucht starke Strukturen. Ein Tagesplaner gibt ihm Überblick und Sicherheit. Piktogramme helfen, grundsätzliche Routinen zu verinnerlichen.“ Für Heinrich ebenfalls wichtig: Er kann sich, wenn zu viele Reize auf ihn einstürzen, einfach zurückziehen.

Durch gezielte Förderung und Unterstützung besuchen Menschen mit Autismus heute jede Schulform im Kreis Nienburg, machen eine Berufsausbildung oder studieren. „Wir beraten die Lehrerinnen und Lehrer, begleiten die Kinder im Unterricht und bei Prüfungen und halten Kontakt zur Handwerkskammer“, sagt Wiener-Redlich. Auch mittelständische Betriebe seien inzwischen offen dafür, Menschen mit Autismus einzustellen – „insbesondere dann, wenn sie Unterstützung bekommen“.

„Die Diagnose ,Autismus‘ wird immer öfter gestellt“, hat Wiener-Redlich beobachtet. Das liege aber nicht daran, dass es mehr Betroffene gebe: „Gerade mildere Ausformungen wurden früher gar nicht und heute oft erst im Jugendalter diagnostiziert.“ Bis es so weit ist, seien Eltern und Kinder oft einem jahrelangen Leidensdruck ausgesetzt. „Vor allem für die Kinder kann das qualvoll sein.“