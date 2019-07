Freiheitskampf in der Loccumer Heide

Loccum – Ein Freiheitskampf tobt in der Loccumer Heide: Das Kinderferienlager dort hat sich als Helden für dieses Jahr den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace auserkoren.

Ein historisches Motto gibt es in jedem Jahr, wenn die Kirchengemeinde Hannover-Wettbergen zu ihrem Zeltlager in Loccum einlädt. Und ein Freiheitskampf passt immer gut ins Bild. Denn letztlich geht es darum, dass den Kindern Freiheiten geboten werden, die sie zu Hause und in der Schule nicht ausleben können.

Sich ausprobieren, eigene Grenzen kennenlernen, ohne Verbote leben – mit Ausnahme einiger Grundregeln. So ungefähr beschreibt Anna Schwarz das, was sie mit einem großen Team einmal mehr vorbereitet hat. Sie hat gerade ein wenig Ruhe vor dem nächsten Sturm, denn der überwiegende Teil der 90 Kinder und 25 Teamer ist in den Rundbau auf dem Gelände gestürzt, um bei dem Workshop einiger Dudelsackspieler dabei zu sein. Dort hocken sie dicht gedrängt auf dem Boden, im Schneidersitz auf Fässern, auf dem Tresen, und wenn für irgendwen doch kein Platz mehr ist, wird er auf den Schoß genommen. Nur wenige hüten noch das Lagerfeuer, an dem abends immer alle zum Großen Rat beisammensitzen. Und Joris und Lina ziehen es vor, sich einen erbitterten Kampf mit selbst gebastelten Holzschwertern zu liefern – natürlich Schotte gegen Engländer.

Die Ruhepause kommt Anna Schwarz gut zupass, denn an Schlaf ist in dieser Ferienwoche kaum zu denken. Die Fragen von 90 Kindern beantworten, Essen und Schlafplätze koordinieren und dafür sorgen, dass immer genügend Wild auf dem Gelände ist, sind nur einige der Herausforderungen.

Das Wild – nun, das sind ausgesägte Hasen, Rehe, Wildschweine, die Tag für Tag gut versteckt werden. Wer welche findet, bekommt einen Taler vom Lagergeld und kann davon am Abend auf dem Marktplatz einkaufen. Ähnliche Belohnungen gibt es aber auch, wenn Aufgaben wie der Abwasch, das Müllsammeln oder die Reinigung der Toiletten übernommen werden. Alle müssen ran, keiner kann sich einfach nur ausruhen. Auch das ist ein Teil des Konzepts. Eine kleine Gruppe sammelt gerade etwas abseits Pferdeäpfel auf der Koppel ein. Pferde, Ziegen, Hunde – auch das gehört zum Lagerleben dazu. So wie auch Bogenschießen oder ein Besuch im Loccumer Kloster.

Das Camp in der Loccumer Heide ist längst eine Institution, und Anna Schwarz ist dem seit ihrer Kindheit verbunden. Ihr Vater Bert Schwarz lud 1977 zum ersten Mal dazu ein. Er war damals Pastor in Wettbergen und meinte, die Stadtkinder sollten mal aufs Land kommen und etwas erleben. Daraus sind viele Abenteuer geworden.

Anna Schwarz übernahm irgendwann die Leitung von ihrem Vater. Das macht sie nun gemeinsam mit Benjamin Irvin. Dieses Team schafft den Brückenschlag zwischen Hannover und Loccum: Während Irvin Mitglied der Hannoverschen Gemeinde ist, lebt Schwarz in Nienburg. Dort ist sie Lehrerin an der IGS. Und ihre Eltern, die mittlerweile in Loccum leben, sind nach wie vor gewillt, helfend einzugreifen, wenn es nötig ist.

Die Kinder selbst – ab acht Jahren – kommen ebenfalls nicht alle aus der hannoverschen Gemeinde. Viele von dort melden sich zwar schnell an und haben auch das erste Zugriffsrecht. Doch längst schon können auch andere Kinder dabei sein. „Ab Januar geben wir die Anmeldungen immer für alle frei“, sagt Schwarz. Dann wird die Mischung noch bunter. Im kommenden Jahr, das stehe schon fest, soll es noch einmal nach Schottland gehen, soll noch einmal der Freiheitskampf dort toben – wenn auch etliche Jahrhunderte nach dem Kampf von William Wallace, der für ihn übrigens nicht gut ausging.

Dass diese Geschichte zwischen den Engländern und den Schotten auch heute noch nicht ausgestanden ist, das haben die Teamer vor einigen Monaten hautnah erlebt. Um sich auf das Camp einzustimmen, sind sie für einige Tage nach Schottland gefahren. Neben dem Besuch der historischen Orte haben sie die Zeit für Gespräche mit den Menschen genutzt und festgestellt, wie aktuell ihr Thema immer noch ist.

Kinder, die auf solch eine Ferienwoche mit Abenteuer und Freiheit Lust haben, können mehr Informationen unter www.zeltlager-loccum.de bekommen. Und dort erfahren sie auch, wann und wie sie sich anmelden können. ade