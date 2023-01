Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus ‒ Ausstellung in Nienburg

In Auschwitz haben die Nationalsozialisten zwischen 1940 und 1945 mehr als eine Million Menschen ermordet. 90 Prozent davon waren Juden. © IMAGO IMAGES / Ulli Winkler

Der Arbeitskreis Gedenken und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Nienburg planen mit Partnern mehrere Veranstaltungen zum Holocaust-Gedenktag.

Nienburg – Die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz jährt sich am 27. Januar. Der Arbeitskreis Gedenken und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Nienburg/Weser, Editha Schwohl-Masberg, planen mehrere Veranstaltungen, um die Ereignisse zu erinnern.

Jugendliche werden bei Ausstellungseröffnung im Nienburger Rathaus zu Botschaftern der Erinnerung

Bereits ab Montag, 23. Januar, wird im Nienburger Rathaus die Ausstellung „Nichts war vergeblich! Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus“ zu sehen sein. Organisiert wurde die Schau von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt in Zusammenarbeit mit dem Studienkreis Deutscher Widerstand und dem Arbeitskreis Gedenken.

Die Eröffnung wird am Donnerstag, 26. Januar, gefeiert. Dort werde „in diesem Jahr nach zweijähriger Pause wieder die Ernennung von Jugendlichen zu Botschafter*innen der Erinnerung“ im Mittelpunkt stehen, schreibt Thomas Gatter, Arbeitskreis Gedenken der Stadt Nienburg/Weser, in einer Pressemitteilung. Dabei handele es sich um die Jugendlichen, die bei der Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz im vergangenen November besonderes Engagement für die Auseinandersetzung mit der Geschichte bewiesen haben. „Einige von ihnen werden auch Ergebnisse ihrer Verarbeitung der Erfahrungen beim Besuch der Gedenkstätte vorstellen“, kündigt Gatter an. Aus der starken Beteiligung an der Fahrt leitet er ein hohes Interesse der Jugendlichen ab, „sich dieser Thematik und den Lehren, die daraus für heute gezogen werden müssen, zu stellen“.

Doch zurück zur Ausstellung: Sie wird Porträts von weit mehr als einem Dutzend Frauen beinhalten, darunter Cato Bontjes van Beek, Erna Brehm, Lisa Fittko und Ilse Heinrich.

In ihrem Veranstaltungsflyer erklären die Organisatoren, warum sie diese Ausstellung als besonders wichtig erachten. Zwar sei der Anteil an Menschen, die sich gegen den NS-Terror zur Wehr gesetzt haben, gering gewesen, und die Frauen machten auch davon nur eine kleine Gruppe aus, aber sie würden „in der Öffentlichkeit immer noch wenig gewürdigt“.

Interreligiöse Andacht auf dem jüdischen Friedhof geplant

Der Widerstand von Frauen gelte oft als privat oder persönlich, werde kaum als politisch wahrgenommen. „Mit diesem Vorurteil will die Ausstellung ,Nichts war vergeblich’ aufräumen. Sie zeigt anhand der Biographien widerständiger Frauen, mit welchem Mut sie dem Nationalsozialismus die Gefolgschaft verweigerten“. Zu ihren Tätigkeiten gehörten beispielsweise das Verfassen und Verteilen von Flugblättern. Sie boten Verfolgten auch Unterschlupf, begleiteten Flüchtende über Grenzen und schmuggelten Nachrichten. „Sie folgten ihrem Gewissen und setzten ihr Leben aufs Spiel“, heißt es abschließend.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 26. Januar, um 18 Uhr im Vestibül des Rathauses eröffnet. Sie ist zu sehen bis Dienstag, 28. Februar.

Eine Stunde vor der Ausstellungseröffnung wird am 26. Januar um 17 Uhr eine Gedenkstunde an der Erinnerungstafel der jüdischen Gemeinde begangen, inklusive einer Niederlegung von Blumen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Für Freitag, 27. Januar, ist eine interreligiöse Andacht auf dem jüdischen Friedhof in Nienburg, Bruchstraße, geplant. Beginn ist um 15 Uhr mit Pastorin Elke Thölke von der Kirchengemeinde Sankt Clemens-Romanus aus Marklohe. Männer werden gebeten, dort eine Kopfbedeckung zu tragen.

Kommunales Kino zeigt „Der Passfälscher“ über Cioma Schönhaus

Ebenfalls am 27. Januar wird eine Feierstunde des Jungen Forum gegen Antiziganismus am Mahnmal für alle Opfer des Nationalsozialismus, Weserwall, angeboten. Ab 17 Uhr sprechen Sinti-Familien Gedenkworte und es werde zum gemeinsamen Kerzenanzünden eingeladen.

In Verbindung mit dem Kommunalen Kino des Nienburger Kulturwerks kündigt der Arbeitskreis Gedenken außerdem die Filmvorstellung „Der Passfälscher“ an. Das Werk von Maggie Peren wird am Montag, 6. Februar, um 19.30 Uhr im Filmpalast am Hafen gezeigt. „Der Passfälscher“ zeigt das Leben von Cioma Schönhaus, dessen Eltern aus Berlin deportiert wurden, während er aufgrund seiner besonderen Bedeutung für einen „kriegswichtigen“ Betrieb verschont blieb.

Cioma Schönhaus habe versucht, sich dem Feind anzugleichen und eine Fassade aufzubauen, hinter der er nicht als Jude erkannt wird, aber am Widerstand teilnehmen kann. „Die wahre Geschichte des Cioma Schönhaus ist eine besondere. Sie zeigt einen jungen Mann, der mit Chuzpe und Mut den Nationalsozialisten die Stirn bietet, auf einem schmalen Grat laviert und sich damit die Freiheit erhält“, so der Veranstaltungsflyer. Der Besuch kostet zehn Euro für einen Parkett-Platz, elf in der Loge. Für Mitglieder mit Koki-Pass gibt es einen Rabatt.