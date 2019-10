Frauen berauben 14-jährige Nienburgerin

Nienburg – Eine 14-jährige Nienburgerin ist am Sonntag Opfer eines Überfalls geworden.

Gegen 15 Uhr lief das Mädchen laut Angaben der Polizei auf dem Gehweg an der Breslauer Straße, als in Höhe der Hausnummer 38 ein Auto neben ihr stoppte. Zwei Frauen stiegen aus und schlugen auf die 14-Jährige ein. Dann raubten sie ihr Mobiltelefon, stiegen in ihren weißen Mercedes und flüchteten.

Eine ärztliche Behandlung des Opfers war nicht erforderlich. Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Polizeibeamte etwas später einen verdächtigen Wagen in der Bahnhofstraße.

Inwieweit es sich um das Fluchtfahrzeug gehandelt hatte und ob die Insassen mit der Tat in Verbindung stehen, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter 05021/97 780 entgegen.

Quelle: BlickPunkt Nienburg

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa