34-jähriger Nienburger soll Polizisten gewürgt und Frau ins Gesicht uriniert haben

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Gegen den 34-jährigen Nienburger wird am Landgericht Verden verhandelt. © Wiebke Bruns

Einen Polizeibeamten soll er gewürgt, dessen Kollegen geschlagen und einer Bekannten ins Gesicht uriniert und ihr Haare abrasiert haben. Nun droht dem 34 Jahre alten Nienburger die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Seit dem 24. Januar muss er sich in einem Sicherungsverfahren am Landgericht Verden verantworten.

Nienburg/Verden – Der Mann wohnte zuletzt in einer städtischen Obdachlosenlosenunterkunft. Am 1. August 2022 sollte er dort seine Wohnung räumen. Im Vorfeld habe es immer wieder Beschwerden über Ruhestörungen gegeben, berichtete in dem Prozess ein Mitarbeiter der Stadt Nienburg. Dass die Räumung an diesem Tag erfolgen sollte, will der 34-Jährige nicht gewusst haben.

Dem widersprach der Zeuge. „Um 9 Uhr habe ich ihm gesagt, bitte verlassen Sie die Wohnung.“ Zwei Stunden Zeit habe er dem Mann dafür gegeben, doch dieser habe abgelehnt. Deshalb habe er bei der Polizei um Unterstützung gebeten.

„Der Beschuldigte hat auf meinen Kollegen eingeprügelt“

Nach Eintreffen von zwei Uniformierten sei die Lage eskaliert. „Der Beschuldigte hat auf meinen Kollegen eingeprügelt“, berichtete einer der Beamten. Der Kollege habe dadurch das Gleichgewicht verloren und sei auf das Bett des Beschuldigten gefallen. Sofort habe sich der 34-Jährige auf den Kollegen geworfen und ihn mit den Händen an den Hals gepackt.

Beim Wegreißen des Beschuldigten von seinem Kollegen habe er selbst einen Faustschlag gegen den Kopf kassiert, schilderte der Zeuge. Dann wiederum habe der zuvor gewürgte Beamte den 34-Jährigen wegtreten können. Mit vereinten Kräften sei es ihnen gelungen, den Mann zu fesseln, wogegen sich der Nienburger jedoch vehement gewehrt habe.

„Das ist das erste Mal in meiner Laufbahn, dass es dermaßen eskaliert ist“, sagte der Mitarbeiter der Stadt Nienburg. „Hat er geglaubt, wenn er die Polizei außer Gefecht setzt, bleibt er in dem Zimmer? Das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen.“

„Gewalt-Sadist“

Als „Gewalt-Sadist“ bezeichnete in ihrer Aussage eine heute 25-Jährige den Beschuldigten. Beide wohnten in der Unterkunft. Mehrfach habe er ihr gedroht, sie von einer Brücke zu schubsen. So wie bei einem Vorfall im Januar 2022. Dabei habe sie ihm zunächst einen Rasierer aus der Hand schlagen können, sei dann aber nochmals von ihm gepackt worden.

„Er hatte ein Messer. Ich will, dass du weinst“, habe der Beschuldigte zu ihr gesagt. „Dann hat er mir links und rechts Haare abgeschnitten.“ Anschließend stand er vor ihr, habe ihr ins Gesicht und über den Oberkörpoer uriniert.

Bei einem anderen Vorfall in der Unterkunft habe sie sich durch ein Fenster auf das Dach des Gebäudes gerettet. „Ich wusste, ich habe keine Chance. Das war Panik“, erklärte die junge Frau. Trotz allem hatte sie offenbar immer wieder Kontakt zu dem Mann. Für Alkohol habe sie bei dem 34-Jährigen geputzt.

Beschuldigter im psychiatrischen Krankenhaus

Am Tag der Wohnungsräumung soll der Beschuldigte sehr verwirrt gewirkt haben. „Er müsse in Dreiecken denken, nicht mehr in Kreisen“, soll er auf dem Weg zur Zelle gesagt haben. Die Entnahme einer Blutprobe habe er laut einer Ärztin als „Zwangsimpfung“ angesehen. „Es ist gar nichts bei ihm angekommen. Er war im Wahn“, so die Einschätzung der Medizinerin. Als „realitätsfern und hoch fremdaggressiv“ stufte sie den Mann in dieser Situation ein.

Aktuell befindet sich der Beschuldigte in einem psychiatrischen Krankenhaus. „Wie lange musst du?“, fragte ihn ein Bekannter beim Verlassen des Gerichtssaals. „Lang“, antwortete dieser und sorgte für Schmunzeln auch beim Vorsitzenden Richter. „Das bleibt der Urteilsberatung vorbehalten“, merkte er daraufhin an. Das Verfahren wird fortgesetzt.