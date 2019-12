Foto-Gewinnspiel: Weihnachten mit Hund, Katze & Co.

Landkreis - Der Blickpunkt ruft zum Foto-Gewinnspiel auf. Einfach einen weihnachtlichen Schnappschuss vom Haustier einschicken und mit etwas Glück Eintrittskarten für regionale Tierparks und Buchpreise gewinnen.

Es ist eine besondere Zeit. Wenn in den Wochen vor Weihnachten die Lichter glänzen, das Heim hübsch hergerichtet und mit den Lieben über Weihnachtsmärkte gebummelt wird. Die Familie rückt dann zusammen, freut sich auf das Fest.

Da bleiben die treuesten Begleiter nicht außen vor. Hunde, Katzen & Co. gehören als Familienmitglieder schließlich dazu. So gehen sie bei der Bescherung in der Regel auch nicht leer aus – ein Extraleckerli ist allemal drin.

Daher widmet das Blickpunkt-Team den treuen Begleitern nun ein Gewinnspiel und ruft zum Mitmachen auf:

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein Foto von Ihrem Hund, Ihrer Katze, Ihrem Kaninchen oder Ihrem Hamster, Ihrer Schildkröte oder Ihrem Pony bereits geschossen haben, auf dem zum Beispiel zu sehen ist, wie sich ihr tierischer Freund über ein Geschenk hermacht, können Sie an der Blickpunkt-Foto-Gewinnaktion teilnehmen.

+ Samtpfote in Weihnachtsstimmung. © Ullrich, Anke

Wir freuen uns auch über aktuelle Aufnahmen, die zeigen, wie Sie zusammen mit Ihrem Pferd, Ihrem Meerschweinchen kuscheln und rote Weihnachtsmützen tragen.

Teilnehmen darf jeder, der einen weihnachtlichen Schnappschuss von seinem Haustier einsendet. Toll wäre es, wenn Sie mit auf dem Bild zu sehen wären – ein Muss ist das aber nicht. Unter allen Teilnehmern verlosen wir Eintrittskarten regionaler Tierparks sowie Buchpreise.

So machen Sie mit:

Wer sich beteiligen möchte, schickt die Fotos bitte bis zum 18. Dezember, 11 Uhr, an gewinnspiel.nienburg@ aller-weser-verlag.de.

Bitte teilen Sie uns Ihre Adresse mit und wer auf dem Bild zu sehen ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner erhalten per E-Mail oder per Post eine Nachricht.

Eine Auswahl der Fotos wird in den Ausgaben des Blickpunkts veröffentlicht.

Quelle: BlickPunkt Nienburg