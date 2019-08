Fischerstechen in Nienburg mit Live-Musik und Hafenfest

Am 17. August um 14 Uhr geht es los

Gegen 14.30 Uhr starten die Wettkämpfe auf dem Wasser.

Nienburg- Von Leif Rullhusen. Zum 40. Jubiläum im vergangenen Jahr hatte die Nienburger Reservistenkameradschaft das Fischerstechen etwas aufgefrischt. So fand es erstmals an einem Samstag anstelle eines Sonntags statt. Außerdem trat am Abend eine Live-Band auf.