Brand in Steimbker Scheune schnell unter Kontrolle

Scheune in Flammen

+ © Feuerwehr Steimbke Die Einsatzkräfte brachten das Feuer in der Scheune schnell unter Kontrolle. © Feuerwehr Steimbke

Steimbke - In Steimbke stand am Freitagabend eine Scheune in Flammen. Das schnelle Handeln der Einsatzkräfte vor Ort konnte die Ausbreitung des Feuers auf die angrenzenden Gebäude verhindern.