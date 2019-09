Erneuter Einsatz am Husumer Heyesee

Husum- Wegen glimmender Lagerfeuerreste wurden die Feuerwehren Husum und Groß Varlingen am Dienstagvormittag gegen 10:15 Uhr zum Husumer Heye-See alarmiert.

Eine aufmerksame Wanderin entdeckte auf ihrem Spaziergang einen glimmenden größeren Ast auf dem privaten Gelände, welcher offenbar ein Überbleibsel eines wiederrechtlich entzündeten Lagerfeuers war. Umgehend meldete sie diesen der Feuer- und Rettungsleitstelle, die daraufhin Alarm für die beiden Ortswehren auslöste.

Vor Ort angekommen konnten die Reste des Feuers, welches sich wahrscheinlich von selbst wieder entzündet hatte, zügig mit etwa 800 Litern Wasser aus dem Husumer Tanklöschfahrzeug abgelöscht werden, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Jan Habermann.

Mehrere Feuerstellen am Heyesee entdeckt

Erschrocken zeigten sich die eingesetzten Kräfte aber auf Grund der Tatsache, dass trotz eingehender Verbote, über die in den letzten Monaten wiederholt berichtet wurde, offenbar auch das vergangene Wochenende von vielen Menschen genutzt wurde, um Zeit am See zu verbringen. Mehrere kalte Feuerstellen deuteten hierauf hin.

+ Unachtsame Besucher des Sees entsorgten ihre Holzkohle direkt neben Sträuchern © FF SG Mittelweser

Feuerwehr warnt vor Brandgefahr durch Lagerfeuerreste

Teilweise wurde durch die unachtsamen Seebesucher Holzkohle aus Grills direkt neben Büschen und Sträuchern entsorgt. In diesen Zusammenhang weist die Feuerwehr nochmals eindrücklich auf die Gefahr von vermeintlich kalten Lagerfeuerstellen und Holzkohlegrills hin.

Wie dieser Einsatz zeigt, können sich Glutnester auch noch nach mehreren Tagen wieder entzünden und sich unentdeckt zu größeren Bränden ausbreiten.

Quelle: BlickPunkt Nienburg