Ehrenortsbrandmeister Harald Ellermann nach 55 Jahren aus Dienst verabschiedet

Ehrenortsbrandmeister Harald Ellermann mit seiner Ehefrau Marita. © Marc Henkel / Feuerwehr

Ein Stück Nienburger Feuerwehrgeschichte: Der Ehrenortsbrandmeister Harald Ellermann wurde von seinen Feuerwehrkameraden nach 55 Jahren aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Nienburg – „Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet spätestens mit Vollendung des 67. Lebensjahres.“ So steht es im Niedersächsischen Brandschutzgesetz, das damit verantwortlich ist für den Feuerwehrruhestand von Nienburgs Ehrenortsbandmeister Harald Ellermann. Am Sonntag ist er verabschiedet worden. 55 Jahre nach dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr.

Die Verabschiedung, die laut Feuerwehr-Pressesprecher Marc Henkel als Überraschung geplant war, glückte den Aktiven aus der Kreisstadt. Der Sonntagmorgen habe für Harald Ellermann mit einem Besuch der Ortsfeuerwehr vor seiner Haustür begonnen. Anfangs dachte der Ehrenortsbrandmeister, dass die Abordnung nur zum Gratulieren vorbeigekommen sei, doch als wenige Minuten später das ehemalige Tanklöschfahrzeug vor der Tür hielt und die Aufforderung kam, die Uniform anzulegen, musste Harald Ellermann feststellen, dass Größeres geplant war, berichtet Henkel in einer Pressemitteilung.

Über den roten Schlauch-Teppich geht es für Harald Ellermann zur Abschiedsfeier. Dort erhalten er und seine Frau Marita eine Holzbank als Geschenk. © Privat

Ohne Umwege sei es zum Feuerwehrhaus Nienburg gegangen. Dort standen die komplette Einsatzabteilung, die Altersabteilung sowie geladene Gäste bereit. An einem mit Feuerwehrschläuchen gefertigten roten Teppich hielt das alte Tanklöschfahrzeug „und der sichtlich gerührte Ehrengast durfte aussteigen“.

Nienburgs Stadtbrandmeister Stephan Ottens habe Harald Ellermann in einer kurzen Ansprache für dessen Engagement in der Ortsfeuerwehr Nienburg und auf Stadtebene gedankt. Und er vergaß Ellermanns Ehefrau Marita nicht, die ihren Mann oftmals entbehren musste. Gleichzeitig machte Ottens dem Ehrenortsbrandmeister klar, dass es kein Abschied sein soll, sondern weiter ein reger Kontakt gewünscht sei: „Wir hoffen, dass wir noch lange auf Deine Fachexpertise zurückgreifen können!“

Mit dem alten Tanklöschfahrzeug wird Nienburgs Ehrenortsbrandmeister Harald Ellermann abgeholt und zum Feuerwehrhaus Nienburg gefahren. Dort warten zahlreiche Feuerwehrleute darauf, ihn aus der Einsatzabteilung zu verabschieden. Mit dem alten Tanklöschfahrzeug wird Nienburgs Ehrenortsbrandmeister Harald Ellermann abgeholt und zum Feuerwehrhaus Nienburg gefahren. © Marc Henkel / Feuerwehr

Die Ortsfeuerwehr hatte ihrem Ehrenortsbrandmeister noch ein Geschenk vorbereitet: Eine Holzbank, die in der Fahrzeughalle auf das Paar wartete und nach Wunsch der Aktiven einen Platz auf dem Grundstück von Familie Ellermann finden soll. Thomas Cornelsen, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Nienburg, übergab Harald Ellermann das Geschenk mit den Worten: „Es war stets angenehm und bereichernd mit dir zusammenzuarbeiten!“

Im Jahr 1968 ist Harald Ellermann mit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr zum Teil der Nienburger Wehr geworden. 1972, erinnert Marc Henkel in seiner Mitteilung, sei Ellermann in die Einsatzabteilung gewechselt. Dort übernahm er später zunächst die Funktion des Zugführers, ehe er Ortsbrandmeister wurde. „Während seiner langjährigen Leitungsfunktion als Chef der Ortsfeuerwehr Nienburg, wurde nahezu der gesamte Fahrzeugpark erneuert“, so Henkel. Auch in den vergangenen Jahren sei die Einsatzerfahrung Ellermanns immer wieder gefragt gewesen, „sodass die Einsatzabteilung einen geschätzten und wertvollen Kameraden in die Altersabteilung abgeben muss“.