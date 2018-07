Feuerkünstler, Magier und fantastische Wesen

Conquest und Fantastica-Festival in Brokeloh

+ © ade Fantastische Wesen ziehen in die Schlacht – das ist ein häufiger Anblick beim Conquest of Mythodea. © ade

Brokeloh - Zum Fantastica Festival können Fans des Mittelalters auch in diesem Jahr zum Rittergut in Brokeloh gehen. Besucht werden kann der Markt am Donnerstag, 2. August, von 14 bis 23 Uhr, Freitag, 3. August, 12 bis 23 Uhr, und Samstag, 4. August, von 10 bis 23 Uhr.