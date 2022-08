Feuer in Nienburger Obdachlosenunterkunft

Noch während von einer Seite die erste Drehleiter in Stellung gebracht wurde, nahm die Rauchentwicklung in der Obdachlosenunterkunft am Nienburger Mühlentorsweg stark zu. © Marc Henkel / Feuerwehr

Am 27. August bricht in einer Nienburger Obdachlosenunterkunft ein Feuer aus. Einige Bewohner folgen den Anweisungen der Feuerwehr nicht, die Polizei schreitet ein.

Nienburg – Ein Dachgeschossbrand mit Personen, die das betroffene Haus nicht sofort verlassen wollten, hat am Samstagabend die Einsatzkräfte in Nienburg beschäftigt. Um 17 Uhr sei die Ortsfeuerwehr an den Mühlentorsweg alarmiert worden, berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Marc Henkel in einer Mitteilung. Dort habe ein Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft gebrannt. Bereits auf der Anfahrt sei Henkel zufolge die starke Rauchentwicklung sichtbar gewesen.

Erste Meldung: Keine Personen mehr im Gebäude ‒ die Meldung bestätigt sich nicht

Zunächst hieß es, dass alle Personen das Gebäude verlassen hatten. Diese Meldungen bestätigten sich nicht, so Henkel. Bei Ankunft der Feuerwehr habe mindestens ein Zimmer im Dachgeschoss gebrannt, Rauch drang aus dem Gebäude.

„Der erste Trupp bahnte sich unter schwerem Atemschutz den Weg zum verqualmten Dachgeschoss. Unter enormer Hitzeeinwirkung und nahezu Nullsicht suchte der Trupp den betroffenen Bereich nach Personen ab, während weitere Trupps die Etagen darunter und die zweite Gebäudehälfte kontrollierten“, beschreibt Marc Henkel das Vorgehen der Feuerwehr. Da manche Bewohner den Anweisungen der Feuerwehr nicht folgten, musste die Polizei eingeschaltet werden. Auf diese Weise sei das Gebäude in kurzer Zeit geräumt worden.

Während der ersten Löschmaßnahmen im Dachgeschoss begann nach Feuerwehrangaben, Rauch über die gesamte Dachfläche nach außen zu dringen. „Dies ist im Regelfall ein Anzeichen dafür, dass eine Durchzündung und damit ein kompletter Dachstuhlbrand bevorsteht“, erläutert Marc Henkel. Aufgrund dessen seien vorsorglich der zweite Zug, die Ortsfeuerwehr Langendamm sowie die Einsatzleitung Ort der Stadtfeuerwehr Nienburg/Weser alarmiert worden.

Zwar seien die Löschmaßnahmen schnell von Erfolg gewesen, allerdings konnten die Feuerwehrleute nicht ausschließen, dass sich das Feuer „in den Dachstuhl gefressen hat“, so Henkel. Vorsorglich hätten Helfer von beiden Gebäudeseiten die Drehleitern in Stellung gebracht. Sie kontrollierten von dort aus die Hitzeentwicklung.

Mehrere Wohnungen nicht mehr bewohnbar

Nach etwa 15 Minuten wurde der Leitstelle gemeldet, dass das Feuer gelöscht war. Glücklicherweise hätte dann zusätzlich festgestellt werden können, dass sich das Feuer nicht bis in den Dachbereich ausgebreitet hatte. Der entstandene Gebäudeschaden sei dennoch erheblich. Ein Zimmer im Dachgeschoss sei komplett ausgebrannt, der Rest der dazugehörigen Wohnung sei durch Brandablagerungen und Löschwasser nicht bewohnbar. Weitere Wohnungen im selben Gebäudeteil mussten gewaltsam geöffnet werden, sodass dort bis auf Weiteres keine Unterbringung von Wohnungslosen möglich ist.

Während des gesamten Einsatzes sei neben dem Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug auch die Rufbereitschaft der Stadt Nienburg/Weser vor Ort gewesen. Diese organisierte die Unterbringung der betroffenen Bewohner.

Gegen 18.15 Uhr übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Sie ermittelt nun zur Brandursache. Die Schadenshöhe steht laut Pressemitteilung noch nicht fest. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Insgesamt waren mehr als 50 Einsatzkräfte im Einsatz.

Abschließend dankt die Feuerwehr der Polizei für das weiträumige Absperren des Einsatzortes. Trotz vieler Schaulustiger sei der Einsatz nicht behindert worden.