Fahrraddiebe festgenommen-Eigentümer der Räder gesucht

Nienburg - Nienburger Polizisten erwischen Jugendliche, nachdem diese zwei Fahrräder am Nienburger Bahnhof entwendet haben

Am Montagabend gegen 00.45 Uhr, wollten Nienburger Polizeibeamte eine Person in der Verdener Landstraße überprüfen. Diese männliche Person führte zwei Fahrräder mit sich. Beim Erkennen der Polizei ließ der junge Mann die Räder fallen und ergriff die Flucht. Kurze Zeit später konnte der Verdächtige in Begleitung einer jungen Frau am Nordring angetroffen und befragt werden.

+ Das zweite entwendete Rad ist ein Damenrad der Marke WINORA City © Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Beide (15 und 16 Jahre alt) gaben zu, die beiden Räder zuvor am Bahnhof entwendet zu haben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 15-jährige von ihren Eltern abgeholt, der Jugendliche zu seiner Wohnanschrift gebracht.

Die rechtmäßigen Eigentümer der beiden sichergestellten Fahrräder haben sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet. Sie werden gebeten, sich unter Tel.: 05021/961980 mit der Polizei in Marklohe in Verbindung zu setzen. Bei den Rädern handelt es sich um ein Mountainbike der Marke GHOST XCR RLR Suntour in schwarz sowie um ein Damenrad WINORA City Line dunkel schimmernd lackiert.

Quelle: BlickPunkt Nienburg