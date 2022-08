Fahrplanänderung bringt Klima-Abos und mehr Sonntagsverkehr

Jens Rühe und Simone Röver (beide VLN) präsentieren die Infos zum Fahrplanwechsel. © VLN

Der VLN hat seine Infos zum Fahrplanwechsel vorgestellt. Zum neuen Schuljahr bleiben die Corona-Verstärkerfahrten vorerst erhalten. In Zukunft gibt es mehr Sonntagsverkehr.

Landkreis Nienburg – Der Fahrplanwechsel des Verkehrsservice Landkreis Nienburg (VLN) bringt für Nutzer des ÖPNV neue Sonntagsverkehre und Klimatickets mit sich. Der Wechsel für die Regionalbuslinien wird morgen, zum ersten Schultag vollzogen.

Sonntagsverkehr auf den Linien 10, 20 und 30

Als größte Verbesserung zum bisherigen Fahrplan hebt der VLN in seiner Pressemitteilung die Einführung von Sonntagsverkehren auf drei weiteren Hauptlinien hervor. Dies sind die Linien 10 (Steyerberg – Nienburg), 20 (Nienburg – Hoya) und 30 (Hoya – Nienburg). „Wir freuen uns sehr über die Ausweitung des Angebotes auf den Linien 10, 20 und 30 an Sonn- und Feiertagen. Hiermit können wir unseren Fahrgästen ab sofort jeweils 4 Fahrtenpaare von mittags bis in den späteren Nachmittag neu anbieten“, wird VLN-Teamleiter Jens Rühe in der Mitteilung zitiert.

Das Angebot verbessere die klimagerechte Mobilität zwischen Nienburg und Hoya sowohl rechts als auch links der Weser sowie auf der Siedlungsachse Lemke, Oyle, Liebenau und Steyerberg.

In der Kreisstadt Nienburg profitiere insbesondere Holtorf über die Linie 30 vom neuen Angebot. Der bestehende Sonntagsbus auf der Linie 6053 von Nienburg über Landesbergen bis Stolzenau und weiter durch Rehburg-Loccum bleibe im bisherigen Umfang erhalten. Ergänzt werde das Angebot des VLN an Sonn- und Feiertagen durch die Landesbuslinie 138 des Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) zwischen Nienburg und Sulingen.

Zudem kündigt der VLN zum Fahrplanwechsel zahlreiche kleinere Fahrzeitanpassungen und Verschiebungen von Abfahrtzeiten an. Damit sollen Schulbedienungen optimiert und Kundenwünsche berücksichtigt werden, argumentiert das Unternehmen. Die Fahrzeitveränderungen betreffen viele Linien, daher empfiehlt der VLN seinen Fahrgästen, sich rechtzeitig vor dem geplanten Fahrtantritt über die neuen Abfahrtszeiten zu informieren (wichtigste Änderungen siehe Kasten).

Klima-Abos in zwei Stufen: Für eine Tarifzone und für das gesamte VLN-Gebiet

Was den Schulverkehr betrifft, erklärt der VLN, dass die zusätzlichen Corona-Verstärkerfahrten zur ersten und nach der sechsten Unterrichtsstunde aus dem vorherigen Schuljahr erhalten bleiben. Betroffen seien die Linien 18, 60 und 6053. Diese Corona-Verstärkerfahrten werden bedarfsorientiert geplant, betont der VLN in seiner Mitteilung, sie können daher auch noch im laufenden Schuljahr 2022/23 angepasst werden.

Die zweite große Änderung, sind die Klima-Abos für alle Fahrgäste. Sie bedeuten eine Sparmöglichkeit für Fahrgäste, die sich für ein Jahresticket entscheiden, so der VLN. Die Klima-Abos gebe es für verschiedene Gruppen: das Jugend-Klima-Abo, das Klima-Abo und das FirmenKlima-Abo. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung werden nicht mehr fünf, sondern nur noch zwei unterschiedliche Preisstufen angeboten. Preisstufe 1 gilt nur für die jeweils gewählte Tarifzone. Ab Preisstufe 2 gelten alle Klima-Abos bereits für das VLN-Gesamtnetz und damit in allen Linienbussen im gesamten VLN-Verkehrsgebiet. Die Preise seien in beiden Preisstufen reduziert worden.