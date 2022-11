Psychologin erklärt, wie man durch die Pubertät kommt

Von: Katrin Köster

Elisabeth Raffauf ist Diplom-Psychologin und staatlich anerkannte Heilpraktikerin Psychotherapie. Sie hat 20 Jahre in einer Erziehungsberatungsstelle gearbeitet, bevor sie ihre freie Praxis in Köln gründete. © Tina Niedecken

Es war doch gefühlt erst gestern, dass Mama und Papa noch Gute-Nacht-Geschichten vorlesen sollten. Plötzlich ist alles anders und das Kind in der Pubertät. Was das bedeutet und wie Familien gut durch diese Zeit des Wandels kommen, erörtert die Diplom-Psychologin Elisabeth Raffauf im Rahmen zweier Elternabende in Nienburg und Stolzenau. Die Redaktion spricht mit ihr vorab darüber, was die Pubertät mit Jugendlichen macht und warum Eltern Dinge nicht persönlich nehmen sollten.

Frau Raffauf, was bedeutet die Pubertät für Jugendliche, was macht sie mit ihnen?

Die Pubertät ist eine Zeit des Umbruchs. Die Jugendlichen suchen ihren eigenen Weg. Sie haben große Fragen: Bin ich normal? Bin ich richtig? Was muss ich machen, um dazuzugehören? Wo ist mein Platz in der Welt? Sie sind nicht mehr Kind und auch noch nicht erwachsen. Gleichzeitig entwickelt sich der Körper, und im Gehirn wird alles neu verkabelt.

Welche Konflikte tauchen in dieser Phase in den Familien häufig auf?

Jugendliche ringen einerseits um ihre Selbstständigkeit, gleichzeitig wollen sie manchmal noch bei Mama und Papa auf dem Schoß sitzen. Jugendliche probieren aus und testen Grenzen. Das ist ihre Aufgabe: „Gucken, was geht“ und die Aufgabe der Eltern ist an manchen Stellen auch klarzumachen, was nicht geht. Das führt – wenn jeder seinen Job macht – zu Konflikten. Konkret geht es dann zum Beispiel um Respekt, um Handy- und Computerzeiten, um Ausgehzeiten, Mithelfen im Haushalt und natürlich um Schule.

Was machen Eltern im Umgang mit ihrem Teenager häufig falsch?

Eltern nehmen es häufig persönlich, wenn zum Beispiel die Jugendlichen nicht so für die Schule lernen, wie sie sollen, wenn sie sich etwas zu Essen machen und dann die Küche nicht aufräumen oder wenn die Jugendlichen sich mehr Gleichaltrigen zuwenden, als mit der Familie zusammen zu sein. Aber es ist wichtig, zu wissen: Das ist nicht persönlich gemeint. Sie probieren aus und das müssen sie auch. Das heißt nicht, dass die Eltern alles durchgehen lassen müssen. Aber: Wenn sie wissen, dass die Aktionen der Jugendlichen nicht dazu da sind, um die Eltern zu treffen, können sie damit gelassener umgehen. Und: Mehr Kontakt mit Gleichaltrigen ist wichtig und gut.

Der Landkreis Nienburg ist durch städtische Zentren, aber auch sehr ländliche Gegenden geprägt. Haben Jugendliche aus der Stadt tendenziell dieselben Probleme wie Jugendliche auf dem Land?

Ein großer Unterschied ist natürlich die Anbindung an Orte, wo auch andere Jugendliche sind. Das ist in ländlichen Gegenden schwieriger. Jugendliche sind mehr angewiesen darauf, dass die Eltern sie fahren oder dass es doch noch einen Bus gibt. Selbstständig reale Kontakte zu pflegen ist schwieriger. Aber die grundsätzlichen Probleme gibt es überall.

Corona hat Familien, aber vor allem Kindern und Jugendlichen das Leben sehr schwer gemacht. Was können Eltern tun, um sie zu unterstützen?

Es ist wichtig, dass Eltern Fünfe gerade sein lassen können. Dass sie nicht Druck ausüben, etwa was schulische Leistungen betrifft. Gleichzeitig können sie auch wertschätzen, dass die Jugendlichen in dieser Zeit eine Menge geleistet haben. Sie haben Rücksicht genommen, ihre persönlichen Interessen zurückgesteckt. Sie mussten ausgerechnet in einer Zeit, in der sie sich ablösen wollen und müssen, zu Hause bleiben und waren zum Teil auch durch die elterlichen Sorgen sehr belastet. Also: Anerkennung dessen, was sie gut gemeistert haben, keinen Schuldruck machen und gemeinsam überlegen, was jeder jetzt braucht, um weiter gut seinen beziehungsweise ihren Weg gehen zu können.

Zwei Votragsabende Bei ihren Vorträgen und Elternabenden gibt die Psychologin Elisabeth Raffauf Anregungen, wie der Kontakt zu Jugendlichen gut gelingt und vor allem: Sie erzählt Pubertätsgeschichten. Zu hören sind ihre Geschichten und deren neurologische Einordnungen bei zwei Elternabenden, organisiert vom Familienservicebüro des Landkreises Nienburg am Mittwoch und Donnerstag, 23. und 24. November, in der IGS Nienburg und im Gymnasium Stolzenau jeweils ab 18.30 Uhr. Für beide Termine ist eine Anmeldung erforderlich bei Regina Schäfer unter 05021/967-7946 oder per Mail: fsb@kreis-ni.de.